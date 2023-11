Mesi fizički nasrnuo na protivnika u masovnom okršaju (VIDEO)

Fudbaleri Argentine doživjeli su noćas prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, i to na svojoj "La Bonboneri", usred Buenos Airesa. Ali meč je obilježio Mesi i njegov nasrtaj na protivnika.

Bio je to za "Gaučose" i prvi poraz još od grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru, a nanio ga je prvacima svijeta Urugvaj, slavivši 2:0 golovima Arauja u 41. i Darvina Nunjeza u 87. minuti.

Messi elbow and throat grab incident No card given. pic.twitter.com/PhHQqWvxZH