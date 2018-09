Mesi glasao za Modrića, Ronaldo za Varana

Najboljem fudbaleru svijeta u izboru Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Luki Modriću stižu čestitke iz svih krajeva svijeta, a kapetanu hrvatske reprezentacije čestitao je i jedan od najboljih fudbalera svih vremena Brazilac Pele.

"Čestitam Luki i Marti na osvajanju nagrade. Bilo je privilegija vidjeti vas oboje kako igrate ove sezone," poručio je Pele.

Luki su čestitali i saigrači iz reprezentacije i evropskog prvaka Real Madrida

"Čestitam prijatelju. Nevjerovatan igrač i nevjerovatna sezona", poručio je Velšanin Garet Bejl, a čestitkama se pridružio i Alvaro Arbeloa.

Modrićev saigrač iz reprezentacije i bivši saigrač iz Reala, a sada novi član Čelzija Mateo Kovačić poručio je kako niko nije zaslužio nagradu kao Modrić.

"Jednostavno najbolji. Niko nije zaslužio nagradu više nego ti. Naš kapetan," napisao je Kovačić na Twitteru.

Just #thebest! Nobody deserves this more than you! Our #captain pic.twitter.com/AFTHgwxrqi