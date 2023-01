Mesi i Ronaldo bi opet mogli zaigrati jedan protiv drugoga

Prema "Mundo Deportivu", Al Hilal se pridružio trci za potpis Lionela Mesija, iako njegovo produženje u PSŽ-u izgleda kao gotova stvar. Ali, ako bi Argentinac prihvatio ponudu kluba iz Saudijske Arabije, mogao bi opet zaigrati protiv Kristijana Ronalda.

Velikan iz Saudijske Arabije, koji se smatra glavnim rivalom Al-Nasra, kluba koji je potpisao Ronaldo, želi dovesti Mesija u Saudijsku Arabiju.

Spremni su se dodvoriti bivšoj superzvijezdi Barselone nudeći mu nevjerovatnih 300 miliona dolara godišnje plate.

Al Hilal, Al Nassr's biggest rival, would like to sign Lionel Messi and are ready to offer him €300M/year. Just under double what Cristiano Ronaldo is earning. (Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/YBMOBzU4wv