"Mesi je ikona i najveći koji je ikada igrao u Španiji"

Predsjednik španske fudbalske lige Havijer Tebas smatra da će Lionel Mesi ostati u Barseloni.

Tebas je Mesija nazvao "ikonom španskog fudbala".

Argentinac, pet puta najbolji fudbaler svijeta, cijelu karijeru je u Barseloni za koju je odigrao 667 utakmica i postigao 582 gola.

"Mesi će ostati u Barseloni, on je za njih od suštinske važnosti. Mesi prevazilazi granice normalnog u fudbalu. On je ikona za svakoga. Veoma je važno što je u našoj ligi, jer je Mesi nivo iznad svih. On je najveći igrač koji je igrao u Španiji", rekao je Tebas, prenosi "Marka".

Sa katalonskim gigantom u novembru 2017. godine potpisao je ugovor kojim se obavezao na vjernost klubu do 2021 kao najplaćeniji na planeti sa 50 miliona evra po sezoni.