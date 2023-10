Mesi je kralj fudbala osmi put (VIDEO)

Lionel Mesi osvojio je večeras svoju osmu ''Zlatnu loptu'' i time, gotovo sigurno, riješio pitanje ko je najbolji fudbaler svih vremena.

Negdje se pretpostavljalo da će epilog biti ovakav onog momenta kada je Erling Haland osvojio nagradu za najboljeg strijelca, a upravo je Norvežanin bio glavni protivnik koji je stajao na putu Mesija i nove nagrade.

Treći je bio Francuz Kilijan Mbape, koji će čini se, morati ubrzo promijeniti sredinu ukoliko želi doći do značajnijih odličja u svojoj karijeri, jer ostanak u PSG-u ne garantuje mnogo.

Četvrti je bio Kevin de Brujne,a prvu petorku kompletira još jedan igrač Mančester sitija - Španac Rodri.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or! #ballondor pic.twitter.com/fDpFMqMl1Y