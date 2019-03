Mesi je u ovom segmentu bolji nego cijeli Real

Leo Mesi u nedjelju je po ko zna koji put zadivio svijet, odveo Barselonu do nove pobjede (4:1) het-trikom protiv Betisa i usput postavio nekoliko novih rekorda.

Osim rekorda, ostvario je i još jedno statističko čudo. Računajući od sezone 2011/12 Mesi je sam zabio više golova iz slobodnih udaraca nego cijeli Real Madrid.

Nakon što je načeo Betis prekrasnim slobodnjakom, Mesi je broj golova iz direktnih slobodnih udaraca u tom razdoblju podignuo na 25. Svi igrači u dresu Reala su ukupno na 24.

Da ne bi ispalo da se upoređuje samo s Realom, a još manje da se omalovažava učinak Madriđana, treba naglasiti da su iza Mesija ostali i mnogi drugi ugledni evropski klubovi, poput Liona, Rome, PSŽ-a ili Liverpula, a prema priloženom tvitu, jedini klub koji se može pohvaliti da je od ljeta 2011. zabio više slobodnjaka od Mesija je Juventus.

Most goals from direct free-kicks since the start of the 2011/12 season. 29 Juventus 25 24 Real Madrid 22 Lyon 21 Roma & Paris Saint-Germain 19 Liverpool pic.twitter.com/rN95LaXFxk