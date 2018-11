Mesi na spisku putnika za gostovanje Interu

Najbolji fudbaler Barselone Lionel Mesi oporavio se dovoljno da ga trener Ernesto velverde povede na gostovanje Interu u Ligi šampiona.

Mesi, koji je od srijede u lakšem trenažnom procesu dodat je na listu putnika iako medicinski tim prvaka Španije još nije dao definitivnu ocjenu njegovog stanja.

Ipak, Valverde je riješio da rizikuje i povede Argentinca za svaki slučaj. Barselona i Inter su vodeća dva tima u B grupi Lige šampiona i imaju velike šanse da se plasiraju dalje.

Barselone je u Mesijevom odsustvu pobijedila Leonesu i Rajo Valjekano, ali za "blaugranu" je veoma važno njegovo prisustvo ako se ima u vidu da poslije meča sa Interom dolazi na red i okršaj sa Atletikom.

Ipak, nisu svi bili za to da Mesi putuje u Italiju. Bivši predsjenik kluba, Đoan Gaspar, smatra da Valverde nepotrebno rizikuje sa preranim povratkom Mesija na teren.

"Mesi sam treba da donese odluku, naravno uz savjete ljekara, lično, ne bih rizikovao sa igračem kao što je on. Razumijem to što je Ernesto rekao da je Mesi potreban timu, ali nije dobro rizikovati obnovu povrede. Mesi vodi računa o sebi, trenira i to je dobro, ali kada povreda zacijeli on će biti i savršenoj formi i u prilici da nastavi tamo gdje je stao kad se povredio", rekao je Gaspar.