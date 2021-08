Mesi napustio Barselonu

Argentinski fudbaler Lionel Mesi više nije igrač Barselone.

Iako su igrač i klub postigli dogovor i imali želju da ga potpišu, nisu mogli da ga realizuju zbog ekonomskih i strukturnih prepreka, saopštila je Barselina.

Zbog toga Mesi više nije igrač Barselone.

"Mesi ne nastavlja s Barselonom", navodi se na zvaničnom Twitter nalogu katalonskog kluba.

