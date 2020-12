Mesi ne igra protiv Ferencvaroša

Barselona gostuje šampionu Mađarske Ferencvarošu u 5. kolu Lige šampiona, a tim Ronalda Kumana biće znatno oslabljen na ovoj utakmici.

Katalonci ovaj meč mogu da odigraju potpuno rasterećeno jer su već obezbijedili plasman u nokaut fazu elitnog takmičenja.

Meč se igra u srijedu u 21 čas, a Mozzart kladionice nude kvotu na pobjedu Ferencvaroša 5.60 , dok je kvota na pobjedu Barselone 1.60.

Zbog toga su ključni igrači tima ostali u Španiji, među kojima je i kapiten Lionel Mesi.

"Mesi je Mesi, on je mnogo važan za naš napad, ukoliko lopta dođe do njega uvek postoji kretanje u timu, njegovi pasevi su visokog kvaliteta. Isto je bilo i na početku sezone, ali on radi vredno i ključan je za naš napad. S obzirom na raspored ove sezone, postoje samo dva momenta u kojima Mesi može da odmara, u Kijevu i sutra. Nakon sutrašnjeg susreta neće biti više prilika. To što smo se već kvalifikovali takođe je uticalo na ovu odluku. Utakmica u Primeri u subotu veoma je važna", rekao je Kuman.

Holandski stručnjak je odlučio da u Barseloni ostavi i Marka Andrea Ter Štegena i Filipea Kutinja.

Kuman će na "Puškaš areni" moći da računa na Desta, Serhia Busketsa, Alenju, Grizmana, Pjanića, Bratvajta, Dembelea, Puđa, Neta, Lenglea, Pedrija, Trinkaoa, Albu, Maetusa, De Jonga, Firpa, Penju, Mingezu, Konarda i Tenjasa.

