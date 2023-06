Mesi odabrao klub, ništa od Barselone i Saudijske Arabije

Nakon mjeseci nagađanja, fudbalska superzvijezda Lionel Mesi navodno je odabrao klub Inter Majami u južnoj Floridi, te ništa od njegovog povratka u Barselonu ili puta u bogatu Saudijsku Arabiju.

Kao što je u BBC-jevom članku izvjestio iskusni španski novinar Žuilem Balage, argentinski fudbaler službeno je pristao potpisati ugovor s MLS timom Inter Majami - odbacivši unosnu ponudu Saudijske Arabije i priliku da se vrati u Barselonu, gdje je proveo prvih deceniju i pol svoje karijere.

"Mesi je na kraju bio u iskušenju da prijeđe u Inter Majami iz raznih razloga, uključujući životni stil i ugovor s velikim brendovima koji nadilazi fudbal", piše Balage, koji je 2013. napisao biografiju o Mesiju.

Vijest o Mesijevoj navodnoj odluci - bombi za fudbalski svijet, koji je željno iščekivao njegov izbor - dolazi nakon njegove nedavne pobjede na Svjetskom prvenstvu s Argentinom.

Leo je deseterostruki osvajač naslova La Lige, četverostruki osvajač UEFA Lige šampiona, a osvojio je i Kopa Amerika 2021. i Olimpijske igre 2008. s Argentinom.

BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen. #Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc