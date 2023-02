Mesi odgovorio Nadalu: Ti si pobjednik (FOTO)

​Lionel Mesi, fudbaler Pari Sen Žermena, odgovorio je na poruku tenisera Rafaela Nadala u vezi sa Laureus nagradom.

Nadal, šampion Rolan Garosa, nalazi se na užem spisku kandidata za prestižno priznanje.

Na toj listi su osim njega i Lionel Mesi, Maks Ferstapen, Kilijan Mbape i Stef Kari, ali je španski teniser po saznanju da je u toj grupi, jasno izrazio svoj stav.

"Čast je biti nominovan za Laureus najboljeg sportistu godine, ali, ove godine…Naprijed Mesi, ti je zaslužuješ", poručio je preko Instagrama.

Nije prošlo mnogo prije nego što je dobio odgovor Mesija.

Argentinac je ostao bez teksta kada je čuo šta je rekao osvajač 22 grend slem titule.

"Kada veliki sportista kao što si ti kaže nešto tako za mene, ostajem bez teksta. Mnogo ti hvala, Rafo, ti je takođe zaslužuješ zbog načina na koji se boriš svaki put kad izađeš na teren. Ti si pobjednik", odgovorio mu je Mesi.

Mesijev PSŽ je u osmini finala Lige Evrope u zaostatku u meču sa Bajernom (0:1), ali vodi u prvenstvu Francuske, dok Nadal trenutno liječi povredu kuka koju je zadobio na Australijan openu.

