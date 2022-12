Mesi osvojio sve što se moglo osvojiti, pogledajte spisak

Lionel Mesi je ispunio svoj najveći san, a Argentina je u ludoj utakmici nakon penala protiv Francuske osvojila naslov prvaka svijeta.

Na svom zadnjem SP-u došao je do naslova prvaka svijeta. Veliki Argentinac je odigrao čudesan turnir i zasluženo je odveo Argentinu do kraja. U karijeri je Mesi osvojio sve, i to više puta.

Sve što je igrao, Leo je i osvajao. Osim naslova prvaka svijeta.

Zbog toga su mu mnogi osporavali da je najveći ikad. Čak i u Argentini su brojni navijači na prvo mjesto stavljali Maradonu koji je 1986. prosječnu Argentinu odveo do kraja. Ali sad sve rasprave o GOAT-u moraju biti završene jer je Mesi nakon niza porušenih rekorda te osvojenih individualnih i timskih nagrada uzeo i najvažniji trofej u svijetu fudbala

Svi najvažniji Messijevi trofeji:

Prvak svijeta: 2022.

Osvajač Kope: 2021.

Olimpijski prvak: 2008.

Svjetski prvak do 20 godina: 2005.

Zlatna lopta: 7 puta

Zlatna kopačka Evrope: 6 puta

Najbolji igrač SP: 2014.

Nagrada Laureus za najboljeg sportistu svijeta: 2019.

Najbolji strijelac La Lige: 8 puta

MVP Kope: 2021.

Liga prvaka : 4 puta

Osvajač La Lige: 10 puta

Osvajač Kupa kralja: 7 puta

Prvak Francuske: 1 put

Svjetsko klupsko prvenstvo: 3 puta

Evropski super kup: 3 puta