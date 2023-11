Mesi otvoreno o bivšem treneru: Nanio je mnogo štete fudbalu

Igrač Intera iz Miamija i argentinski reprezentativac Lionel Messi izjavio je da je menadžer Mančester Sitija Pep Guardiola „nanio mnogo štete fudbalu“, pošto brojni treneri pokušavaju da kopiraju katalonskog stručnjaka, prenosi španski „Movistar plus“.

Mesi i Guardiola su sarađivali od 2008. do 2012. godine u Barseloni. Brojni stručnjaci su tvrdili da je Barselona tada igrala najljepši fudbal u historiji ovog sporta.

“Guardiola je nanio mnogo štete fudbalu. Svi misle da će da bude lako ako kopiraju njegov stil. Ali, naravno to nije slučaj“, rekao je Mesi.

Na pitanje da li smatra da je Guardiola najbolji trener u historiji fudbala, Mesi je odgovorio:

“Nema sumnje da je Guardiola veoma poseban. Pogotovo način na koji gleda svaku utakmicu, pripreme za meč i način na koji razmjenjuje taktiku sa vama“, istakao je Mesi.

Guardiola je trenirao Barselonu od 2008. do 2012. godine, a potom je od 2013. do 2016. vodio Bajern. On je menadžer Mančester Sitija od 2016. godine, a prethodne sezone je sa „građanima“ konačno podigao i trofej Lige šampiona.

