Mesi pobijedio Đokovića

Čuveni magazin ''Tajm'' izabrao Argentinca Lionela Mesija za sportistu godine.

Za Amerikance, oni su centar svijeta. I tiče ih se maltene samo ono što se kod njih dešava. Zato i nije neko iznenađenje što je čuveni magazin ''Tajm'' za najboljeg sportistu godine izabrao Lionela Mesija.

Argentinac je postao prvi fudbaler u istoriji tog sporta koji se našao na naslovnoj strani prestižnog magazina. I ujedno je prvi fudbaler koji je ponio priznanje za Sportistu godine, mada je ono ustanovljeno tek 2019. godine. Prije Mesija dobili su ga ženska fudbalska reprezentacija SAD, NBA košarkaš Lebron Džejms, američka gimnastičarka Simon Bajls, pa prošle godine igrač bejzbola Aron Džadž, da bi za 2023. laureat postao Lionel Mesi.

Ništa protiv Mesija, ali činjenica je da je svoje najveće dostignuće, titulu prvaka svijeta sa reprezentacijom Argentine, osvojio u 2022. godini. I kako tvrde Amerikanci, Mesi je trijumfovao ispred Novaka Đokovića i Erlinga Halanda.

Ono što, međutim, daje posebnu notu ovom priznanju, a o čemu piše i sam ''Tajm'' je da je Argentinac dobio trofej zbog – dolaska u SAD. I zbog eksplozije popularnosti MLS-a od njegovog dolaska.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN