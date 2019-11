Mesi ponovo oduševio svijet, šest Urugvajaca mu ne može ništa

Lionel Mesi sinoć je pogotkom sa bijele tačke u 92. minutu susreta donio remi Argentini u prijateljskom susretu s Urugvajem koji je odigran na stadionu Bloomfield u Tel Avivu.

Kavani je doveo Urugvaj u vođstvo u 34. minuti susreta. Bio je to rezultat prvog poluvremena, a nakon 18 minuta igre u nastavku izjednačio je Aguero.

Samo pet minuta kasnije pogodio je Suarez za novo vođstvo gostiju, a onda je Mesi pogotkom iz pomenutog jedanaesterca donio remi svojoj reprezentaciji, prenosi "Klix".

Opet je u centru pažnje bio fenomenalni fudbaler Barselone. Mesi je u jednom trenutku pokazao samo dio magije koju ima u svojim nogama.

Predriblao je Mesi tri Urugvajca, pao na travu stadiona u Tel Avivu, ustao i potom driblingom prevario još tri igrača.

Argentina u posljednjih šest utakmica ne zna za poraz.

Messi is insane. Look how he dribbles away from 8 Uruguayan players. #Argentina #Uruguay pic.twitter.com/RUHJjcE17o