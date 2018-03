Mesi u "klubu 100"

Najbolji fudbaler Barselone Lionel Mesi, nakon što je ponovo oduševio planetu sa dva gola u pobjedi nad Čelsijem (3:0), izjavio je da je presrećan što je došao do brojke od 100 pogodaka u Ligi šampiona.

Mesi je predvodio Katalonce do četvrtfinala ubjedljivim trijumfom nad Čelsijem na Nou Kampu i, poslije Kristijana Ronalda (117), postao tek drugi fudbaler u istoriji sa 100 i više golova u elitnom takmičenju.

"Srećan sam što sam postigao 100. gol u tako moćnom takmičenju, ali je najvažnije da smo prošli dalje protiv teškog rivala. Bitno je bilo da ih na vrijeme otvorimo i zadovoljan sam što se to desilo. Ipak, tek kada smo pogodili treći put bilo je gotovo", rekao je Mesi za sajt UEFA.

Argentinac se zahvalio menadžeru Čelsija Antoniju Konteu poslije riječi Italijana da je "najbolji igrač na svijetu napravio razliku između dva tima".

