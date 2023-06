Mesi u subotu igra posljednji meč za PSŽ

​Argentinac Lionel Mesi odigraće u subotu svoj posljednji meč za Pari Sen-Žermen protiv Klermona, rekao je danas trener "Parižana", Kristof Galtije.

"Imao sam privilegiju trenirati najboljeg igrača u istoriji fudbala. Ovo će mu biti posljednja utakmica na 'Parku prinčeva' i nadam se da će ga dočekati najtoplije", rekao je Galtije okupljenim novinarima.

Mesi je u Pariz stigao 2021. godine iz Barselone na dvogodišnji ugovor, a ove sezone ima 21 pogodak i 20 asistencija za PSŽ u svim takmičenjima.

"Lionel je ove godine bio važan dio ekipe, uvijek na raspolaganju. Mislim da nijedan komentar ili kritika nije opravdana. Uvijek je bio uz ekipu. Bila je velika privilegija pratiti ga tokom cijele sezone", dodao je Galtije.

