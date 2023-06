Mesi zbog Barselone odložio transfer u klub iz Saudijske Arabije

Argentinski fudbalski reprezentativac Lionel Mesi odložio je transfer u Al Hilal iz Saudijske Arabije kako bi istražio mogućnost povratka u Barselonu, prenosi Gol.com.

Rukovodstvo Al Hilala ponudilo je Mesiju pola milijarde evra po sezoni.

Otac i menadžer argentinskog fudbalera Horhe Mesi sastao se u ponedjeljak sa predstavnicima Al Hilala i saopštio im da sačekaju makar do ljeta 2024. godine, jer njegov sin želi da se vrati u Barselonu.

Mesi želi da makar još jednu sezonu odigra za ekipu sa Nou Kampa. On ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do 30. juna ove godine. Mesi je od 2000. do 2021. bio član Barselone, a onda je potpisao dvogodišnji ugovor sa PSŽ-om pošto je katalonski klub upao u velike finansijske probleme.

Gol.com podsjeća da su u toku pregovori između Mesija i predstavnika Barselone, koja mora da ispoštuje finansijski fer-plej kako bi mogla da realizuje ovaj transfer.