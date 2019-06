Mesijev gol protiv Liverpula najljepši pogodak Lige šampiona

​UEFA je pogodak Lionela Mesija protiv Liverpula proglasila za najbolji gol u ovogodišnjem izdanju Lige šampiona.

Mesi je pogodak postigao za pobjedu Barselone od 3:0, ali ipak se na kraju u finalu našao engleski tim nakon velikog preokreta.

Navijači širom svijeta birali su najljepše golove, a majstorija Argentinca je dobila najviše glasova.

Na četvrtom mjestu našao se Arjen Roben, treći je Ivan Rakitić, Drugi Kristijano Ronaldo a prvo mjesto zasluženo je pripalo Mesiju.

