Mesijev povratak u Barselonu nikada bliži

Lionel Mesi i Barselona su svakim danom bliže obnovi ljubavi i sada svi renomirani izvori prenose slične informacije o velikom povratku.

Djeluje da Barselona nije nikad bliže njegovom povratku, ali je i to ipak i dalje daleko, jer su potrebni brojni preduslovi da se ovaj transfer i ostvari. Međutim, ključni koraci su učinjeni, dok su sve manje šanse da PSŽ i Mesi nastave saradnju, što je prvi razlog.

U Parizu "puklo" poslije Svjetskog prvenstva

Katalonski novinar Đerar Romero prvi je pokrenuo lavinu i to u trenutku kada mu se cijeli svijet smijao. Krajem januara, dok su francuski mediji najavljivali Mesijev potpis i tvrdili da je samo pitanje trenutka, Romero je prvi "saznao" i lansirao u javnost: "Mesi je prije SP imao dogovor sa Pari Sen Žermenom, ali se sve promijenilo kada je osvojio Mundijal. Postoji šansa da se vrati u Barselonu".

Malo ko je potvrdio ovu informaciju, preciznije, u datom trenutku svi su se bavili demantovanjem iste. Gotovo dva mjeseca kasnije, svi ti izvori sada naginju ka Romerovoj ekskluzivi i više niko ne priča o Pari Sen Žermenu, već o načinima na koje Barsa može da vrati Lea Mesija. PSŽ će nastavljati da ga pritiska, ali Leu je važniji projekat od novca, a trenutno ima veće povjerenje u Ćavijev, tvrde pouzdani izvori.

Ono što posebno podgrijava vatru jeste što su argentinski novinari Gaston Edul i Veronika Brunati, veoma, veoma bliski Mesijevom kampu od juče glasni u informacijama koje prenose i kažu:

"Ako stigne Barsina ponuda, Mesi će se vratiti. Novac nije bitan, on voli klub i potrebno je da Barsa pronađe formulu da registruje njegov novi ugovor".

Ćavi ključ

Ćavi Ernandes i Lionel Mesi su praktično u svakodnevnom kontaktu još od 2015. kada je sadašnji trener otišao u Al-Sad. Njihovo prijateljstvo traje, a sada ga je Ćavi čak iskoristio da dodatno izvrši uticaj za Mesijev povratak. Ćavi je sa Leom već pričao i o potencijalnoj novoj ulozi i poziciji u timu, jer je jasno da Argentinac ne može da igra po 50 utakmica po 90 minuta u sezoni, kao što je navikao dok je bio u Barseloni tokom decenije i po i prije odlaska u Pariz. Ćavi vidi Mesija i kao ofanzivnog veznog igrača, a ne desno krilo, što se i Argentincu navodno svidjelo kao ideja. Međutim, to šta bi i koliko bi Leo igrao, biće najmanji problem, jer je najprije potrebno da se ispune još dva bitna uslova.

Laportino izvinjenje

Za početak, Đoan Laporta mora da popravi odnos sa Mesijem. Iako njegovi pomoćnici direktno pregovaraju sa Mesijevim kampom, do ličnog susreta još uvijek nije došlo. To je potvrdio indirektno i Serhio Aguero, koji je uživo u jednom intervjuu rekao "bilo bi lijepo da Mesi završi karijeru u Barseloni, jer to je njegov dom i njegov klub. Ako Đoan Laporta napravi taj korak, Leo će biti bliži povratku". Ne treba zaboraviti da je Aguero jedan od Mesijevih najbližih prijatelja i dugogodišnji njegov cimer iz reprezentativnih dana, pa sigurno da ovako nešto nije izjavio bez razloga. Katalonski izvori takođe dodaju da će Laporta ostvariti lični kontakt sa Leom, ali da najprije želi da osigura finanijski prostor da bi mogao da dođe i sa konkretnom ponudom.

Finansijski fer-plej i iznenađujuće prodaje

To je ključni razlog. Barsa zbog stalnih promjena pravila La Lige ima sve više problema sa finansijskim fer-plejom. Svi izvori koji su se bavili ovom temom, na kraju su došli do zaključka - Barsa mora značajno da smanji platni budžet, ali i da najvjerovatnije proda nekog igrača koji ima veću vrijednost kako bi obezbijedila novac za Mesijev potpis. Iako bi Mesi došao bez obeštećenja, kao slobodan igrač, problem može da bude plata, koja će biti višestruko manja nego u prvom mandatu, ali Laporta ne može da registruje sad ni novi ugovor Gavija, a kamoli da napravi prostora za novajlije. Spekuliše se da bi važnu ulogu mogli da odigraju kapiteni Serhio Buskets i Đordi Alba, koji bi poput Serhija Roberta mogli da prihvate kapitalno smanjenje plata u narednoj i svojoj posljednjoj sezoni na "Kamp nou". Busketsu ističe ugovor 30. juna, ali će definitivno ostati ako Mesi prihvati da se vrati, samo je pitanje uz koje uslove. Alba, koji je takođe javno pozvao Mesija da se vrati, ima ugovor do 2024. godine i Barsa bi mogla da mu ponudi opciono da potpiše do 2025. uz značajno smanjenje plate. Jednako važna može da bude i prodaja igrača, a prvi u redu su Feran Tores i Ansu Fati koji imaju solidnu tržišnu vrednost, a nisu opravdali očekivanja kada je bilo najpotrebnije i objektino su iza Osmana Dembelea i Rafinje i Gavija na tim krilnim pozicijama. Barsa će prodati samo jednog, a očekuje se da prihoduje barem 50 miliona evra. To bi bilo dovoljno da se obezbijedi novac za Mesijev povratak i još neko pojačanje.

Takođe, pojavile su se pouzdane informacije da Barsa planira da u Mesijev ugovor uključi zaradu od prodaje dresove, ulaznica i prijateljskih mečeva, jer je jasno da je Argentinac marketinški "lijepak" i da je to način da mu klub ponudi manju platu na papiru, zbog lakše registracije.

Istovremeno, kulaju priče da i Havijer Tebas sada želi da malo "popusti" prema Barsi, svjestan koliko bi povratak Lea Mesija bio marketinški značajan za čitavu La Ligu.

Sistem eliminacije - Barsa njegova kuća

Mesi nije oduševljen idejom da ostane u Parizu, ali želi da odigra u Evropi barem još jednu sezonu i da pokuša da osvoji Ligu šampiona. Ako pogledamo ostale klubove i lige, gotovo da se ne pominje apsolutno nijedan evropski tim. Mančester Siti, koji ga je silno želio 2020. godine, formirao je svoju napadačku liniju, i ma koliko glupo zvuči, djeluje da Pep Gvardiola ne želi Lea Mesija, po prvi put u karijeri. Ostali engleski klubovi nikada nisu ni bili opcija za Lea, niti je Mesi bio dostižan za njih. Italijanski klubovi su u još većim finansijskim problemima od španskih, što je zaista teško i o Mesiju mogu samo da maštaju. Dakle, i sistemom eliminacije opet dolazimo da je povratak u Barsu najrealniji evropski scenario za Mesija, i pokušaj da osvoji Ligu šampiona posljednji put. Istovremeno, važno je istaći da je Mesijeva možda čak i prva, a ne druga kuća - Katalonija, odnosno naselje Kastedefels, gdje su rođeni i odrasli njegovi dječaci - Tijago, Mateo i Ćiro. Mesi je i sam priznao da su on i Antonela plakali kada su saznali da ostanak nije moguć i da je njegova porodica teško prihvatila selidbu u Pariz. Mesijevi prečesto putuju u Barselonu, praktično svaki slobodan period proveli su u Kataloniji, a neretko su se baš družili sa Busketsom i Albom. Sve ovo ukazuje da Mesi ne samo iz profesionalnih, već i privatnih razloga, i to i svoje porodice, gleda ka Barseloni. Ostali? Pominje se da je Inter Majami opcija, ali tek ljeta 2024. poslije Kopa Amerike koju Mesi želi da proba da osvoji i narednog ljeta. Saudijski Al Hilal mu nudi 300 miliona evra godišnje, čime bi Mesi imao bukvalno 10 puta veću platu nego u Pari Sen Žermenu i 30 puta veću u nego u Barseloni, ali nema nikakve sportske motive.

Sve u svemu, djeluje da Pariz i Barselona jesu jedine dvije (evropske) opcije i da svakim danom druga postaje ponovo prva.