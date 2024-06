Mesijeva izjava bi mogla naljutiti Barsine tifoze

​Argentinac Lionel Mesi kaže da je trenutno najbolji klub na svijetu madridski Real.

Može ova izjava da se ne svidi navijačima Barselone, i neće se sigurno dopasti fanovima Mesijevog bivšeg kluba, ali realnost je takva da "Kraljevski klub" vlada Evropom. Oko toga ne može biti dileme.

Mesi se inače nalazi u Majamiju, ovog puta sa reprezentacijom, na pripremama za predstojeći Kopa Amerika koji se održava u SAD od 21. juna.

“Si te guías por resultados el mejor equipo del mundo es el Real Madrid. Si es por juego, el Manchester City de Guardiola” - Lionel Messi pic.twitter.com/da1MTTAiKV — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 7, 2024

Na pitanje koji tim je trenutno najbolji na svijetu, rekao je:

"Najbolji tim je Real. On je posljednji osvajač Lige šampiona. Ako je do rezultata, to je Real, a ako je do igre, to je Pepov Mančester Siti", kaže Mesi za argentinski portal "Infobae".

O ponovnom igranju uz Nejmara kaže da to baš i nije realno.

"Ne, ne znam. Istina je da je tako nešto sad jako teško. On je u Saudijskoj Arabiji, ima ugovor još godinu dana, mislim. Iza njega je težak period jer je bio teže povrijeđen i zato ga neće biti na Kopa Amerika. Nije igrao ni veliki broj utakmica u Saudijskoj Arabiji. Za poslije, ne znam, istina je samo da život režira svakojake obrte i da je sve moguće", kaže Leo.

U otvorenom razgovoru za pomenuti argentinski medij Mesi je otkrio da je posjećivao psihologa u vrijeme dok je igrao za Barselonu.

"Išao sam jedno vrijeme, dok sam igrao u Barsi, davno je to bilo. Bio sam bezvoljan. Ja sam inače osoba koja sve drži u sebi. Ali istina je da kada sam posjetio psihiloga to je bilo vrlo dobro po mene, pomoglo mi je puno", prenosi "b92".

