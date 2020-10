Mesut Ezil vraća maskotu na posao

Njemački fudbaler Mesut Ezil ponudio je da on plaća maskotu Arsenala.

Džeri Kaj, čovjek koji je 27 godina radio kao "Gunerosaurus", maskota Arsenala, otpušten je zbog rezanja troškova. Navijači Arsenala bili su ljuti i vijest je odjeknula čitavim svijetom.

Ezil je ponudio da on plaća Džerija Kaja dok god je igrač Arsenala.

Rekao je da želi da omogući Džeriju da radi posao koji voli i koji radi 27 godina.

(B92.net)

"I’m offering to reimburse Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player, so Jerry can continue his job he loves so much."@MesutOzil1088 has offered to pay the salary of mascot Gunnersaurus, who was let go from Arsenal yesterday pic.twitter.com/SEymGNeLbr