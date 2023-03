Mesut Ozil (34) završio igračku karijeru

Bivša zvijezda Arsenala i Njemačke, Mesut Ozil odlučio se povući iz fudbala i okončati igračku karijeru s trenutnim učinkom nakon što je njegov ugovor s Bašaksehirom raskinut.

Uprkos tome što je igrao 45 minuta u porazu svoje ekipe od Kajserispora rezultatom 1:0 u četvrtak, Ozil nije trenirao s ostatkom tima u petak, prema novinaru Jakupu Činaru. Sada je obavijestio saigrače da je odlučio prekinuti karijeru.

Bašaksehir je spreman raskinuti ugovor s ofanzivnim veznjakom, što mu omogućuje da odmah završi karijeru. Ozil je nastupio samo četiri puta u turskoj Super ligi ove godine, a mučio se s povredama tokom cijele sezone.

Ozil (34) je započeo svoju profesionalnu karijeru u Njemačkoj sa Šalkeom prije nego što se pridružio rivalu iz Bundeslige Verderu iz Bremena. Nakon dvije godine tamo, Real Madrid ga je zgrabio i osvojio je La Ligu i Kopa del Rej prije nego što ga je Arsenal kupio za 43 miliona 2013. godine.

Njemački reprezentativac proveo je sedam i po godina u sjevernom Londonu i upisao preko 250 nastupa i tri puta osvojio FA kup. Njegove posljednje godine u "Tobdžijama" bile su pune napetosti i kontroverzi, što je rezultiralo besplatnim transferom u Fenerbahče. Međutim, njegovo vrijeme u Turskoj nije prošlo dobro jer ga je klub na kraju suspendovao i otišao je u Bašaksehir.

Njegova karijera u njemačkoj reprezentaciji takođe je bila puna uspona i padova. Golgetirao je 23 puta u svojih 96 nastupa za "Pancere" i odigrao ključnu ulogu u njihovom uspjehu na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, ali se penzionisao četiri godine kasnije i optužio Njemački fudbalski savez za nedostatak poštovanja.

Potvrđujući svoju odluku u izjavi, Ozil je rekao: "Pozdrav svima, nakon pažljivog razmatranja, najavljujem svoje trenutno povlačenje iz profesionalnog fudbala.

Imao sam privilegiju biti profesionalni fudbaler već gotovo 17 godina i osjećam se nevjerovatno zahvalnim na prilici. Ali posljednjih sedmica i mjeseci, nakon što sam pretrpio i neke povrede, postalo je sve jasnije da je vrijeme za napustiti veliku fudbalsku pozornicu.

Bilo je to nevjerovatno putovanje ispunjeno nezaboravnim trenucima i emocijama. Želim zahvaliti svojim klubovima - Šalke 04, Verder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahče, Bašaksehir i trenerima koji su me podržavali, plus saigračima koji postali prijatelji.

Posebno zahvaljujem članovima moje porodice i mojim najbližim prijateljima. Oni su bili dio mog putovanja od prvog dana i dali su mi toliko ljubavi i podrške, kroz dobra i loša vremena. Hvala svim mojim fanovima koji su mi pokazali toliko ljubavi bez obzira na okolnosti i bez obzira koji klub predstavljao.

Sada se radujem svemu što je ispred mene sa svojom prekrasnom suprugom Amin i moje dvije prekrasne kćeri, Edom i Elom - ali možete biti sigurni da ćemo se s vremena na vrijeme čuti na mojim društvenim mrežama i medijski kanali. Vidimo se uskoro, Mesut!"