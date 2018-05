Mesut Ozil ekskluzivno za "Nezavisne": Asistencije su mi draže od golova

"Kralj asistencija" riječi su koje umnogome opisuju jednog od najboljih vezista svijeta Mesuta Ozila, koji je već godinama jedan od najboljih fudbalera Arsenala i polako izrasta u simbol tima iz Londona. Iz sezone u sezonu potvrđuje svjetsku klasu, a u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" pričao je o tome kako se nosi s velikim očekivanjima navijača, Arsenu Vengeru, kiši u Engleskoj i humanitarnom radu po kojem je posebno poznat.

U dresu Arsenala izrastao je u jednog od najboljih fudbalera svijeta i mnogi u njemu vide ključnu figuru koja će "tobdžijama" donijeti titulu prvaka Engleske. U London je došao 2013. kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji kluba, a nedavno je stavio paraf na novi ugovor, što dovoljno govori koliko je odlučan da doneste titulu na "Emirate". Na njemu je ogroman pritisak, jer navijači od njega očekuju da on bude taj koji će voditi tim do trofeja. Istakao je da je naučio da se nosi s tim, ali i naglasio da, bez obzira na sve, ne može sam protiv svih.

"To nije toliko veliki pritisak za mene. Imam dovoljno godina da bih se uspješno nosio s velikim očekivanjima, kakva god ona bila. Veoma je lijepo kada ljudi mene gledaju na taj način, ali do titule ne možete doći kao usamljeni borac. Da bismo to ostvarili, svi u klubu moramo da djelujemo kao jedan. Ono što mogu ja da uradim jeste da pomognem novim i mladim igračima najviše iskustvom", rekao je Ozil, koji s timom niti ove sezone nije osvojio titulu, a trenutno je veliko pitanje da li će ekipa naredne godine igrati Ligu šampiona.

NN: Iza Vas je još jedna individualno dobra sezona, ali Arsenal zaostaje za rivalima. Da li ste zadovoljni svojim igrama i šta je Arsenalu potrebno da osvoji titulu nakon mnogo godina?

OZIL: Veoma sam srećan što su posljednje utakmice sve bolje i bolje za mene. Na početku sezone sam se stalno borio s malim povredama. Sada je sve dobro i u potpunosti sam spreman da pomognem timu. Ako gledate poredak na tabeli, izgleda da, kao što kažete, zaostajemo za rivalima. Ali, to je samo trenutno stanje. Ovo je sezona preokreta. Ove sezona došli su Aleksandre Lakazet, Henrik Mihitarijan i Pjer-Emerik Aubamejang i morali smo u igru da uklopimo tri nova i veoma važna igrača. Za to je potrebno vrijeme.

NN: Jedini način da Arsenal naredne sezone igra Ligu šampiona je da osvojite Ligu Evrope. Možete li da ostvarite taj cilj, posebno nakon remija s Altetiko Madridom u prvom meču polufinala?

OZIL: Naravno da vjerujemo da možemo do trofeja. To mora da bude cilj svih nas u klubu i učinićemo sve kako bismo ga ostvarili.

NN: Tokom cijele karijere poznati ste kao sjajan asistent. Vaš lopte su uvijek "imale oči". Da li Vas čini srećnijim kada možete da pomognete saigračima da postignu gol?

OZIL: To je tačno. Nikada nisam bio odličan strijelac. To se moglo vidjeti već u omladinskim kategorijama, zato postizanje golova ostavljam drugima (smijeh). Na terenu radim ono u čemu sam najbolji i veoma sam srećan zbog toga. Veoma sam zadovoljan ako saigračima mogu da pomognem da postignu pogodak. Na kraju krajeva, to pomaže i cijelom timu.

NN: Mnogo puta su mediji pisali da ste na meti Barselone. Da li je ikada bilo pregovora o Vašem prelasku u Barselonu?

OZIL: Jedni klub s kojim sam pregovarao je Arsenal. Nikada nisam želio da napustim klub, jer sam se uvijek osjećao sjajno ovdje. Pregovori o novom ugovoru bili su veoma profesionalni i konstruktivni i nikada nije bilo razloga da pregovaram sa drugim klubovima.

NN: Mnogo je kritika na račun Arsena Vengera, koji na kraju sezone odlazi s mjesta menadžera. Kakvo je Vaše mišljenje o njemu i koliko Vam je pomogao u karijeri?

OZIL: Sa njim sarađujem, evo, već više od četiri i po godine. Moram da kažem da mi je veoma pomogao u karijeri. S njim sam napredovao iz dana u dan i to ne samo na terenu. Od njega sam naučio mnogo i o ljudskim vrijednostima. Kada sam došao u Englesku, bio sam igrač kojem je trebala pomoć starijih i iskusnijih saigrača. Sada, nekoliko godina kasnije, ja sam taj koji pomaže drugim igračima. To najviše dugujem Arsenu Vengeru, koji je odigrao veoma bitnu ulogu u mom razvoju.

NN: Kako komentarišete odlazak Aleksisa Sančeza i dolazak Pjer-Emerik Aubamejanga i Henrika Mihitarijana? Da li je iz svega Arsenal izašao jači?

OZIL: Kao što sam rekao ranije, potrebno je vrijeme kako bismo se savršeno uigrali s novima igračima. Mislim da Henrik i Pjer-Emerik mogu da budu od velike pomoći. Sa svojim stilom igre odlično će da se ukope u naš tim. Potrebni su nam takvi igrači kako bismo ostvarili ciljeve koje smo postavili pred sebe u narednim godinama.

NN: Poznati ste kao humanitarni radnik. Između ostalog, donirali ste novac za liječenje djece u Brazilu. Šta za Vas znači kada možete da pomognete siromašnim i bolesnim ljudima?

OZIL: To je nešto s čim sam veoma dobro upoznat. Odrastao sam u sličnim uslovima i vrlo dobro znam kako je kada nemaš mnogo. Upravo zbog toga želim da uzvratim i pomognem drugima. Fudbal nudi mnogo mogućnosti, a upravo je to srž "KICKFORMORE" projekta sveobuhvatne škole "Berger Feld". U tu školu sam išao i ona mi je pomogla da budem na pravom putu pa želim da i drugi imaju tu mogućnost.

NN: Mnogi fudbaleri žale se na kišu u Engleskoj. Kako se Vi borite s tim?

OZIL: Kišobranom (smijeh). Samo se šalim. Hvala Bogu, navikao sam se na kišu, pošto je tako i u Njemačkoj. Mislim da je za igrače koji dolaze s juga to mnogo teže. Kiša je jednostavno dio života u Engleskoj i naučio sam na neki način i da volim takvo vrijeme.

Rituali

NN: Imate li neke specijalne rituale prije utakimica?

OZIL: Da, molim se tri puta prije svake utakmice. Prvi put dok se zagrijavam. Drugi put neposredno prije izlaska na teren i treći put pred sami početak utakmice. Ove molitve sam naučio od roditelja kada sam bio dijete. Potrebne su mi kako bi se pripremio za utakmicu.

Nema apsolutnog favorita

NN: Njemačka brani titulu prvaka svijeta u Rusiji. Da li je to dodatni pritisak na Vas?

OZIL: Naravno, ovo je nova situacija za nas. Nikada prije nismo putovali na takav turnir kao branioci trofeja. Ali u isto vrijeme to je lijepa situacija. Imamo priliku da odbranimo titulu i spremni smo za to. Naravno, svjesni smo da će to biti veoma težak zadatak, jer su i ostali timovi mnogo napredovali. Mnogo selekcija ove godine ima kvalitet da se bori za titulu. Upravo zbog toga nikada ne možete da kažete ko je apsolutni favorit. Često se dešava da tim napravi poseban duh tokom Svjetskog prvenstva i iznenada sve funkcioniše. Slično je bilo s nama 2014. u Brazilu.

Ozilova statistika (Transfermarkt.de)

Klub utakmica pogodaka asistencija

Arsenal 195 37 71

Real Madrid 159 27 81

Verder 108 16 54

Šalke 39 1 5

Ukupno 541 98 211

47 miliona evra platio ga je Arsenal, koji ga je angažovao u septembru 2013.

2014. godine s reprezentacijom Njemačke bio je prvak svijeta na Mundijalu u Brazilu.

4 kuba promijenio je Ozil, koji je igrao za Šalke, Verder, Real Madrid i Arsenal.

5 puta bio je najbolji fudbaler u Njemačkoj i to 2011, 2012, 2013, 2015, 2016.

Revanš mečevi polufinala

Večeras su na programu revanš mečevi polufinala Lige Evrope. U Madridu će Atletiko dočekati Arsenal, dok će u Austriji igrati Salcburg i Marselj. Arsenal u Španiju ide nakon 1:1 iz Londona, dok će Francuzi braniti prednost od 2:0. Oba meča igraju se od 21.05 časova. Finale Lige Evrope igra se u Lionu, a pobjednik će izboriti plasman u Ligu šampiona.