Mesut Ozil se povukao iz reprezentacije Njemačke

Prašina oko Mesuta Ozla nikako da se slegne, igrač se našao na meti kritika u Njemačkoj zbog fotografisanja sa turskim predsjednikom Redžepom Tajiom Erdoanom, a debakl Nijemaca na Mundijalu samo je produbio agoniju 30-godišnjeg fudbalera. Cijela afera dobila je epilog - Ozilovo povlačenje iz nacionalnog tima,.

On je u otvorenom pismu, koje je postavio na Twitter optužio medije da su okrenuli naciju protiv njega.

"Ako novinar ili komentator pronađu grešku u mojoj igri, onda to mogu da prihvatim, nisam savršen igrač, i to može samo da me motiviše da radim još bolje. Ali ne mogu da prihvatim što mediji u Njemačkoj uporno krive moju višenacionalnu pripadnost i najobičniju fotografiju za neuspeh cijelog tima na Mundijalu."

Saopštenje je objavljeno iz više dijelova, i prilično je opširno, a završava se ovim riječima:

"Teška srca i nakon mnogo razmišljanja odlučio sam da ne igram za reprezentaciju sve dok budem osjećao rasnu mržnju i nepoštovanje. Nekada sam nosio njemački dres sa velikim ponosom i uzbuđenošću, ali to više nije slučaj. Ovo je bila veoma teška odluka, jer sam uvijek davao sve od sebe za saigrače, trenere i divne ljude u Njemačkoj. Ali kada visoki funkcioneri saveza ne poštuju moje turske korijene i sebično me koriste kao političku propagandu, onda je stvarno dosta. Rasizam nikada ne smije biti prihvaćen", zaključio je sada već bivši reprezentativac Njemačke.

BREAKING: Mesut Ozil has retired from international football.



More to follow. pic.twitter.com/8k7lQQi4z9 — ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2018

(N1)