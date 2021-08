Derbi Azurne obale između Nice i Marselja prekinut je u 74. minutu nakon što su domaći navijači utrčali na teren i fizički napali fudbalere Olimpika. Gađali su ih plastičnim flašama, a igrači gostiju su uzvratili pa je nastao pravi haos.

Navijači Nice su tokom čitave utakmice gađali fudbalere Marselja, dok Dimitriju Pajeu nije prekipjelo. Uzeo je flašicu i bacio je ka tribinama gdje su bili navijači domaćina i onda je nastao haos.

Navijači su utrčali na teren, igrači su pobjegli sa terena i utakmica je prekinuta. Dok se dešavao haos sa navijačima na terenu, Horhe Sampaoli, trener gostiju, imao je svoj šou. Htio je da prebije Žana Klera Todiboa, fudbalera Nice, pa su Argentinca morali da razdvajaju Paje, redari i stručni štab od Todiboa. Došlo je do opšteg fizičkog sukoba, jedan član Marselja nokautirao je podivljalog navijača Nice.

Utakmica je na kraju prekinuta pa će se njen epilog znati poslije disciplinskog postupka. Gosti nisu željeli da izađu na teren, pa je sudija svirao kraj, što bi moglo da znači trijumf Nice službenim rezultatom 3:0, pišu pojedini mediji. Prekid je trajao oko sat vremena, ali su se na teren vratili samo domaći fudbaleri.

Sampaoli je žestoko branio svoje igrače nakon haosa koji su izazvali navijači Nice. Branio ih je na terenu i van njega, a u tunelu je urlao na dio stručnog štaba Nice.

"Mi smo krivi? Vi ste ludi", odbrusio je Argentinac kolegama iz protivničkog tima, koji su optužili njega i njegove igrače da su isprovocirali navijače.

Predsjednik Marselja Pablo Longorija objasnio je zašto njegovi igrači nisu izašli na teren da se meč nastavi.

"Predstavnici Lige 1 odlučili su da se meč nastavlja. Ali mi smo donijeli odluku da obezbijedimo sigurnost našim fudbalerima koji su napadnuti i da ne nastavimo utakmicu. Bezbjednost naših igrača nije bila zagarantovana. Ovo nam se dešava drugi put. Proživjeli smo nešto slično u Monpeljeu, kada smo odlučili da se vratimo na teren. Ovo što se dogodilo je nedopustivo. Moramo od ovoga da napravimo presedan za francuski fudbal. Sudija je bio s nama i potvrdio da nam bezbjednost nije garantovana, ali Liga je odličila da se meč nastavlja", rekao je Longorija.

Žan Pjer Rivijer, prvi čovjek Nice, istakao je da ne razumije odluku gostiju da se ne vrate na teren.

"Razočaravajuće je što se utakmica završila na ovakav način. Svi su vidjeli da je flašica poletjela sa tribine, to je jasno. Međutim, ono što je zapalilo bure baruta su reakcije dvojice fudbalera Marselja koji su tim flašicama gađali navijače na tribinama. To je bilo povezano sa onim što osuđujem - obezbjeđenje Marselja se našlo na terenu i počelo da udara naše fudbalere. Dvojica fudbalera su pogođena, tu nema spora. Nešto kasnije bio sam u razgovoru sa Pablom Longorijom i glavnim sudijom koji nije bio siguran da li je bezbjednost zagarantovana, ali su ga ljudi iz organizacije ubijedili da nema problema. Na kraju smo se svi dogovorili da se meč nastavi. Delegat je tražio nastavak, pripadnici policije su ga odobrili. Nisam shvatio odluku Marselja da ne žele da nastave meč. Razgovarao sam sa navijačima, rekao im da je to neprihvatljivo, a oni su mi garantovali da se neće ponoviti. Nažalost, fudbaleri Marselja nisu željeli da se vrate. Sakrili su se iza činjenice da se to dogodilo u Monpeljeu", izjavio je Rivijer.