Miha: San mi je da vodim Zvezdu

Trener Bolonje Siniša Mihajlović je u intervjuu za Skaj rekao da bi volio da bude trener Crvene zvezde, kao i da mu je najljepši trenutak karijere osvajanje Kupa evropskih šampiona sa tim timom.

Miha je rekao da ne želi da se sjeća rata ali da ne želi ni da ga zaboravi sa druge strane. Baš je rat rasturio i Crvenu zvezdu u kojoj je igrao do 1992. godine i sa kojom je osvojio titulu šampiona Evrope.

"Najbolji trenutak u karijeri mi je bio kada sam osvojio Kup šampiona za Zvezdom, mojim timom. Osvojiti sa omiljenim timom se ne može porediti ni sa čim. Jednog dana ću trenirati Zvezdu, siguran sam. To mi je san i mogu da ga ostvarim", kaže Mihajlović.

U razgovoru se dotakao i borbe sa leukemijom.

"Znao sam da ću dobiti bolest, ali kada su mi to rekli imao sam nekoliko veoma teških dana. Od tada do danas nikad nisam imao sumnju u to da li ću uspeti", rekao je Mihajlović.