"Miha je u formi, iz bolnice galami na igrače"

Prije dva mjeseca Siniša Mihajlović objavio je da mu je dijagnostikovana leukemija. Ta dijagnoza značila je da će privremeno morati da odstupi sa mjesta trenera Bolonje kako bi obavio potrebne pretrage, ali sada, kada je taj dio intenzivnijeg liječenja iza njega, Mihajlović svoju ekipu vodi iz bolnice.

Hospitalisan je od 15. juna, ali stalno je uz svoju ekipu. Jedan Bolonjin zaposlenik otkrio je za "La Repubblicu" kako je izgledala situacija u Bolonji nakon pripremne utakmice s Kelnom.

"Sjedili smo i večerali u sobi do Siniše, ali čulo se do nas kako galami na igrače. To je dobar znak, znači da je u formi i dalje", rekao je zaposlenik kojeg "La Repubblica" nije imenovala.

Mihajlović radi sve što je u njegovoj moći da ostane aktivan dio kluba.

Razmjenjuje mejlove sa stručnim štabom, igračima, sve treninge gleda uživo i analizira podatke sa treninga i utakmica koje mu šalje njegov analitičar David Lamberti.

