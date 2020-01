Mihajlović: Nisam heroj, hteo sam pobeći iz bolnice

Proslavljeni srpski fudbaler i aktuelni trener Bolonje Siniša Mihajlović, ispričao je u TV emisiji "Verisimo" nepoznate detalje iz bolnice tokom šestomjesečne borbe sa leukemijom.

Mihajlović je 13. jula prošle godine objavio da boluje od leukemije, i od tada je bio na tri ciklusa hemoterapije.

"Nisam heroj. Hteo sam da razbijem prozor, ali su me moja supruga i doktori sprečili. Imao sam 13 hemoterapija u pet dana, ali su posle treće sve uništile. Prvi krug je bio najteži. Imao sam napad panike koji nikad ranije nisam doživeo jer sam bio zatvoren u sobi sa filtriranim vazduhom. Nisam mogao da izađem napolje i ludeo sam zbog toga. Hteo sam da razbijem prozor stolicom, ali su me supruga i medicinske sestre zaustavile, dale mi injekciju i smirile", rekao je Mihajlović.

Mihajlović je dobio podršku od fudbalske javnosti zbog toga što je svoju borbu javno objelodanio, međutim na cijelu situaciju srpski stručnjak ne gleda na takav način.

"Ne mislim da sam heroj. Normalan sam čovek sa vrlinama i manama. Suočio sam se sa leukemijom na svoj način i svako to treba da uradi. Niko ne treba da se stidi ako se razboli ili zaplače. Vrlo bitna stvar u svemu ovom je da se ne kajete ako nešto niste uradili i morate da se borite za život. Razboleo sam se, ali sam morao da dam snagu porodici, jer bi bilo mnogo gore da me vide tužnog. Trudio sam se da uvek budem pozitivan i da se smejem, praveći se da mi nije ništa kako ne bih brinuo porodicu. Bila je to jedna od najtežih stvari, pošto nisam bio u top formi. Kada je reč o praznicima, bio je ovo najlepši Božić u mom životu, jer je uz mene bila cela porodica. Sa mnom je bila i majka, koja je bila ljuta što sam plakao tokom druge konferencije za novinare, i kod kuće je spremala veoma ukusne srpske specijalitete. Zahvaljujući njoj, dobio sam nekoliko kilograma", dodao je Mihajlović.

(Kurir sport)