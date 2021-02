Mihajlović: Papa mi je rekao da će me proglasiti za sveca

Srpski trener Siniša Mihajlović kaže da je prije nekoliko dana razgovarao sa papom Franjom.

Razgovor je trajao čak tri sata, iako je običaj da se sa vrhovnim poglavarom Katoličke crkve priča oko 15 minuta.

"Divno iskustvo. Proveli smo tri sata zajedno, on je divan. Obično sa papom provedete 15 minuta, ne više. Bio je to divan razgovor sa ljudima koji su prevazišli brojne probleme, koji vam daju snagu, iz lošim iskustva pronalaze nešto dobro", rekao je Mihajlović.

Siniša je potom sve nasmijao.

"Kada me je video papa mi je rekao: 'Odmah ću te proglasiti za sveca'. Pitao sam ga zašto? Rekao mi je: 'Jer si doveo i taštu'. Bio sam sa suprugom i taštom. On je veoma mudar čovjek, obožava fudbal", dodao je on.

(B92)