Mihajlović: Policajac me nazvao Ciganinom, a ne navijač

Trener fudbalera Bolonje Siniša Mihajlović rekao je da ga je policajac, a ne navijač nazvao "Ciganinom (Zingaro)" uoči finala Kupa Italije između Lacija i Atalante.

Prethodno se smatralo da se srpski trener umalo fizički sukobio sa jednim navijačem Lacija.

"Uvredio me policajac. Već je sramota što se sa tribina tokom utakmice čuju povici 'cigani'. Nikada nisam čuo da je spiker zamolio da prestanu sa takvim skandiranjem, ali to neću da prihvatim od jednog policajca u unformi. On treba da sprovodi red, a ne da napada i vređa. Zato sam reagovao", rekao je Mihajlović, a prenosi Gazeta delo sport.

Srpski trener priznao je da je sa godinama postao osjetljiviji na uvrede.

"Kako starim postao sam pažljiviji i osetljiviji. Umoran sam old ovakvih stavova, uvreda, potrebno je malo poštovanja. I onda kada se opet dese uvrede postajem onaj instiktivni dečko iz mladosti želim da se suočim sa nekim lice u lice", istakao je MIhajlović.

Mihajlović, inače bivši fudbaler Lacija, prisustvovao je na Olimpiku pobedi Rimljana 2:0 za trofej Kupa i golu srpskog reprezentativca Sergeja Milinkovića-Savića.

