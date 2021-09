Mihajlović otkrio: Pehar iz Barija smo polupali, na "Marakani" nije original

Siniša Mihajlović, slavni srpski fudbaler i sadašnji trener Bolonje, otkrio je zanimljive anedgote iz perioda kada je igrao za Crvenu zvezdu.

Mihajlović je dao veliki intervju za YouTube kanal Crvene zvezde.

Naravno, govorio je o osvajanju Kupa evropskih šampiona, kada je Crvena zvezda 1991. godine postala prvak Evrope.

"I sad se naježim, a prošlo 30 godina, nema tih para kojim može da se kupe te emocije, nismo bili svesni. Ali, što je više odmicalo vreme, sve više smo shvatali koliko je to bilo važno. d Surčina do stadiona i sa jedne i sa druge strane, ljudi uz ulicu u četiri pet redova, skroz do stadiona, i na stadionu puno, svuda. Onda smo tek shvatili šta smo napravili, koliko je to značilo za narod", rekao je Mihajlović, a onda govorio o peharu namenjenom osvajaču:

"Taj pehar koji smo doneli je bio svuda. Ja sam ga nosio u Borovo, Juga ga je nosio kod sebe. On je stajao kod Bine u kolima, držao ga je u gepeku. Kako dođemo u neki lokal, uzima pehar stavlja na sto i posle se pije. Dođe Pančev, kaže 'Daj mi pehar treba mi da nosim na svadbu' i Bina mu da, on ga nosio u Makedoniju na svadbu. Taj pehar je sav bio izlupan pa su morali da naprave novi. Onaj pehar na Marakani nije original, da znate, napravljen je ponovo jer je onaj stari bio izlupan skroz", otkrio je Mihajlović.

(b92)