Mihajlović podržao Salvinija, Italijani ga vrijeđaju da zaslužuje rak

Srpski trener Siniša Mihajlović našao se na udaru morbidnih komenatara i uvreda zbog podrške koju je dao lideru "desničarske Lige" Mateu Salviniju, prenosi Telegraf.rs.

Mihajlović je u intervjuu sa tamošnje medije dao nepodijeljenu podršku Salviniju čija partija pretenduje da preuzme vlast u regiji Emilija-Romanja, što je pozdravio Srbin uz stav da je "u Italiji sve gore od kada je on stigao davne 1992. godine, te da su promene neophodne".

"Dajem mu glas i nadam se da može pobediti u Emiliji-Romanji zajedno sa Lukom Borgonzonijem. Sreli smo se pre neki dan, bio je to vrlo srdačan susret. On je moj prijatelj, znamo se dugo, još iz Milana. Dopada mi se njegova snaga, odlučnost, on je borac. Mateo je tvrd momak, radi ono što veliki ljudi rade i u fudbalu: ako nešto obeća, on to obećanje i održi. Veliki ljudi to rade i u sportu i u politici. Promena samo radi promene nam ne treba. Mogu samo da kažem da sam u Italiji od 1992. godine i čak iako to nije zemlja u kojoj sam rođen, doživljavam je kao takvu. I, od tada, u Italiji je samo gore. Prema tome, morate da imate ideje i snagu da popravite situaciju".

Mihina borba sa leukemijom ujedinila je Italiju posljednjih mjeseci, poruke podrške stizale su mu sa svih strana, ali sada se našao na meti zbog podrške deklarisanom desničaru.

Mnogi su odmah podsjetili na Mihajlovićeve davnašnje simpatije prema Slobodanu Miloševiću i Željku Ražnatoviću, napravili paralelu sa aktuelnom situacijom i zaključili da nije iznenađujuće što je sada naklonjen i Salviniju.

Nazionalista serbo, nostalgico del regime di Milosevic, sostenitore e amico del criminale Željko Ražnatović (incriminato per genocidio e pulizia etnica). Adesso #Mihajlovic sostiene Salvini. Beh, ci sarebbe da stupirsi del contrario, semmai! — la manina (@La_manina__) January 22, 2020

Šokantne su, ipak, poruke u kojma mu pišu da "zaslužuje kancer" zbog podrške Salviniju?!

Odmah je u Mihinu odbranu stao političar Đovani Toti, prvi čovjek Ligurije i poslao jaku poruku svim Italijanima, ali i srpskom treneru.

"Želim ovim putem da pružim podršku Siniši Mihajloviću koga sramotno napadaju samo zato što je pružio podršku Mateu Salviniju. Kako neko samo može da napiše "zaslužuješ rak" čovjeku koji se bori protiv Leukemije? Kako neko može tako nešto da poruči osobi koja svima daje primjer kako se bori za život u teškim okolnostima. Ovo nije politički stav! U političkoj borbi zaboravili smo da Mihajlović i njegova borba predstavljaju sve nas, bez obzira kojoj partiji pripadali. Dvostruki aršini ljevičara ponovo su isplivali na vidjelo. Na kraju, samo mogu da poručim: naprijed Siniša, nastavi da biješ svoju bitku. I zapamti ovo: dobri Italijani su uz tebe, bez obzira na to na čijoj si strani".

