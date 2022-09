Mihajlović se emotivnim pismom oprostio od Bolonje

BOLONJA - Legendarni srpski fudbaler Siniša Mihajlović pismom se oprostio od Bolonje koja ga je otpustila sa mjesta trenera poslije lošeg starta sezone u Seriji A.

Mihajlovićevo pismo objavljeno je u listu Gazeta delo sport, a u njemu je bivši reprezentativac SR Jugoslavije istakao da ga godine patnje jesu smekšale, ali da je i dalje ostao Srbin koji je često tvrdoglav.

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije u Bolonju je stigao 2019, a iste godine dijagnostifikovana mu je akutna leukemija.

"Ovo je bila avantura koja nije bila samo fudbal, nije bila samo sport. Nikada neću zaboraviti poruke ohrabrenja koje sam dobio od naših navijaca. Koji god dres ubuduće da nosim, neću vam biti protivnik, već uvek jedan od vas", poručio je Mihajlović i dodao:

"Često mi se dešavalo da se pozdravljam sa navijačima, igračima, klubovima, gradovima, da kažem to zbogom. To je deo karijere fudbalera i trenera, desi se pre ili kasnije. Sportski ciklusi su takvi da se rađaju, razvijaju, daju zadovoljstvo, ponekad su razočaravajući i onda neminovno dođe kraj. Ništa nije večno. Ovog puta dešava mi se da na sve gledam nekako sa više tuge".

Srpski trener je istakao da se nije štedio ni kad je bio u bolničkom krevetu.

"Vaša toplina me je grejala u najtežim momentima. Pokušao sam da se odužim potpunom posvećenošću dresu, nisam se štedeo ni kad sam bio na terenu ni kad sam bio u bolničkom krevetu. Mnoge godine patnji u Italiji su me smekšale, ali me nisu promenile. Prošao sam određene krugove, ali sam ostao Srbin koji je često tvrdoglav, otvoren i oštar, često nisam uspevao da izrazim taj osećaj zahvalnosti. Možda ne znam kako da se dam. Previše slatkih reči, ne znam kako da se baci u tako mnogo zagrljaja, ali sam odgovorio svojim grozničavim osećajem dužnosti, ne zapostavljajući ništa u radu, ispunjavajući svoj zadatak do kraja, čak i u najdramatičnijim okolnostima, da pružim navijačima Bolonje zadovoljstvo koje zaslužuju", napisao je Mihajlović.

Bivši trener Bolonje, Katanije, Fjorentine, Sampdorije, Milana, Torina i nekoliko dana Sportinga iz Lisabona rekao je da je na "Renato Dalari" mogao i bolje, ali da odlazi uzdignuta čela.

"Nadam se da sam uspeo u tom poslednjem delu. U naših tri i po godine zajedno postigli smo to neverovatno deseto mesto, dva puta smo bili 12. i konacno 13. Uvek smo ostvarili, uprkos svemu, a dobro znate šta to sve znači, miran opstanak, pokušavajući da napravimo proaktivnu i ofanzivnu igru, gurajući mlade igrače i dozvoljavajući klubu da zaradi na tržištu, što se pokazalo proteklih sezona", napisao je Siniša Mihajlović.

Proslavljeni fudbaler je zaključio rečima:

"Jesam li mogao bolje? Možda. Da li sam dao sve? Jesam, bez i najmanje sumnje. I to mi omogućava da gledam na sve visoko uzdignute glave, bez da zameram nešto sebi".

Bolonja poslije pet kola Serije A ima tri osvojena boda, bez pobjede je i zauzima 16. mjesto.