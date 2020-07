Mihajlović zaprijetio kolegi poslije uvreda

Siniša Mihajlović, trener Bolonje, govorio je o sukobu sa trenerom Atalante Đanpjerom Gasperinijem.

Meč dva tima obilježio je incident kada je Srbin vrijeđao Gasperinija, koji je prigovorio klupi Bolonje i sudiji više puta, da bi popurni "Gasp" bio isključen.

"Ako imam problem s njihovom klupom, onda ću pričati s trenerom, tako bi isto trebalo da bude sa druge strane. Neću dopustiti da me prekaču i viču na članove mog stučnog štaba. To je manjak poštovanja i to nije u redu", počeo je Mihajlović, a onda nastavio u "ratobornijem" tonu.

"Ne sme da se usudi da vređa moju klupu, u suprotnom ću se naljutiti i biće problem. Ne može da pokazuje prstom na moju klupu. Da je uperio prstom u mene verovatno bi ostao bez istog...", oštar je bio Srbin.

Temperamentni stručnjak je pokušao da objasni kakav bi trebalo da bude odnos trenera u tim situacijama.

"Na utakmicama 'zatvorenih vrata' čuje se sve. Ipak, ja nisam išao do klupe drugog tima i govorio im da ućute. Odgovoran sam za svoju klupu, tako da ako Gasperini ima nešto da kaže, neka kaže meni", zaključio je.

Atalanta je u Bergamu pobijedila Bolonju 1:0 golom Luisa Muriela u 63. minutu.

(B92.net)