Mijailović: Dominantno do treće uzastopne titule

BEOGRAD - Predsjednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović čestitao je igračima i stručnom štabu na osvajanju titule šampiona Srbije.

Izabranici Dejana Stankovića u petak protiv Rada na Banjici postali su šampioni osvojivši 31. titulu u istoriji kluba, treću u nizu.

"Osvajanje treće titule zaredom je nešto čemu smo se nadali u ovom periodu. Radom i požrtvovanošću došli smo do tog cilja, tri kola pre kraja prvenstva sa izuzetnom bodovnom prednošću. Upravo to su pokazatelji da je ekipa tokom čitave sezone uspešno odrađivala svoj posao. Posebno mi je drago što je ova titula osvojena na zvezdaški praznik, kada smo obeležili 29 godina od najvećeg uspeha u istoriji kluba. Pored toga, raduje me što je Dejan Stanković, nekada veliki igrač Crvene zvezde, uspeo za kratko vreme da ostvari uspeh i osvoji prvenstvo i u ulozi trenera", rekao je Mijailović za klupski sajt.

Pet golova postigla je ekipa Dejana Stankovića na utakmici protiv Rada, a u listu strijelaca upisao se i štoperski tandem.

"Svaki igrač doprineo je da Crvena zvezda dođe do svog cilja i osvajanja 31. titule. Zalaganje je bilo do samog kraja duela, posebno me raduje veliki broj požrtvovanih startova. Igrao se lep fudbal, bilo je i za očekivati da će se momci potruditi da ovaj praznik ulepšaju sjajnom fudbalskom predstavom. Ekipa Rada nije imala većih prilika, što potvrđuje priču da je naš tim tokom čitavog prvenstva bio dominantan u svim utakmicama. Fenomenalna stvar je što je Dejan Stanković nastavio tamo gde je naš bivši trener Vladan Milojević stao i jako je bitno da smo treću godinu zaredom da veoma dominantan način došli do trofeja", zaključio je Mijailović.

(Tanjug)