Mijatović: Jović da bude strpljiv i šansa će doći

Nekadašnji fudbaler Real Madrida Predrag Mijatović izjavio je da Luka Jović mora da bude strpljiv i sačeka svojih "pet minuta" u slavnom španskom klubu.

Jović je ljetos stigao u Madrid iz Ajntrahta za 60 miliona evra i od njega se očekuje da postane nova zvijezda "kraljevskog kluba".

"Kao svaki mladi igrač kad se nađe u velikom klubu mora da bude strpljiv, da čeka svoju šansu, da trenira i razmišlja u tom pravcu. Neće mu biti lako jer je konkurencija žestoka, ali mlad je, pretpostavljam da ima ambicije da se pokaže i dokaže i na njemu je da čeka pravu priliku", rekao je Mijatović Tanjugu u Splitu, gde je boravio kao ambasador Sportskih igara mladih (SIM).

Strijelac čuvenog gola za Real u finalu Lige šampiona 1998. godine protiv Juventusa 1:0 ističe da će Jović sigurno dobiti šansu.

"Sezona je duga, ima dosta utakmica u prvenstvu, Ligi šampiona i ostalim takmičenjima. Potrebno je samo strpljenje i profesionalizam, kvalitet ima", istakao je Mijatović.

Partizan sa Savom može protiv Zvezde

Mijatović je prije pet mjeseci kada je bio gost na svečanom otvaranju Sportskih igara mladih (SiM) u Beogradu rekao da je siguran kako će njegov prijatelj i nekadašnji cimer iz reprezentacije uspjeti, a sinoć je na ceremoniji zatvaranja SIM u Splitu istakao da mu je drago što je bio u pravu.

"Kada je dolazio, poznavajući ga iz igračkih dana i kasnije, apsolutno sam bio siguran da će napraviti dobar posao. Taj posao se na kraju prošle sezone završio osvajanjem Kupa, što je bilo jako pozitivno u situaciji u kojoj se nalazio Partizan", rekao je Mijatović Tanjugu.

Kako je naveo, ova sezona je počela mnogo bolje od prethodne.

"Vidim da su ambicije narasle, što je očekivano s obzirom na to da se radi o tako velikom klubu. Mislim da će Savo ići uzlaznom linijom i da će moći da se bori sa Crvenom zvezdom, koja je favorit i koja je u poslednjih nekoliko godina preuzela dominaciju u srpskom fudbalu. Nadam da će u tome uspeti, želim mu mnogo sreće i mislim da će on to moći da uradi", istakao je Mijatović.

Nekadašnja zvijezda Reala već dugo živi u Španiji, ali ističe da je Partizanu uvijek spreman da pomogne.

"Moj život je vezan za Španiju, ali sam spreman da pomognem koliko god mogu i koliko je to u mojim mogućnostima. Kao partizanovac želim Partizanu sve najbolje. Tu sam, šta god da se desi, uvek ću biti tu i spreman da pomognem koliko mogu", poručio je Mijatović.