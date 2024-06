Mijatović: Slovenija je naša finalna utakmica na EURO

​Reprezentacija Srbije poražena je od Engleske (1:0) na meču prvog kola grupne faze Evropskog prvenstva u Njemačkoj, ali opšti utisak o igri nacionalnog tima uopšte nije loš. Selektor Dragan Stojković Piksi održao je obećanje i napao Engleze, u finišu meča "orlovi" su imali više od igre protiv jednog od favorita.

Dobro izdanje reprezentacije oduševilo je i čuvenog Peđu Mijatovića, koji je detaljno analizirao srpski tim na Evropskom prvenstvu. Po njegovim riječima, tim djeluje mnogo bolje nego u kvalifikacijama ili tokom Mundijala u Kataru, kada je bilo očiglednih problema. Sada ostaje samo da se dobra igra materijalizuje pobjedom protiv Slovenije, u najbitnijem meču na turniru.

"Reprezentacija Srbije ostavila je dobar utisak kao ozbiljan tim koji je prevazišao probleme koji su možda postojali u kvalifikacijama i na prošlom Svjetskom prvenstvu. Po mom mišljenju, sada je potpuno drugačiji tim s većom željom. Istina je da je na sinoćnjoj utakmici početak srpske reprezentacije bio dosta skroman zbog velikog poštovanja prema Engleskoj, koja važi za jednog od favorita na ovom Evropskom prvenstvu. Mislim da su igrači i stručni štab očekivali više od Engleske, ali nakon primljenog gola shvatili smo da Englezi imaju loš dan. Oslobodili smo se uz nekoliko korekcija koje je napravio Piksi u drugom poluvremenu, što je izgledalo sasvim pristojno. Jedino negativno je rezultat, smatram da je realan rezultat trebalo biti neriješen ishod. Vidjeli smo u fudbalu mnogo puta da bolji rival u tom trenutku izgubi utakmicu. Utisak je pozitivan. Mislim da protiv Slovenije moramo ostvariti dobar rezultat. Pobjeda bi bila odlična, ali ne smijemo izgubiti, jer postoji i treća utakmica koja nam daje šansu da se plasiramo u drugi krug", rekao je Peđa Mijatović tokom gostovanja u emisiji "Uranak" na televiziji "K1".

Legendarni fudbaler osvrnuo se na žuti karton koji je dobio selektor Srbije Dragan Stojković Piksi, ali i na značaj koji meč protiv Slovenije ima za "orlove" - to je jedna od najbitnijih utakmica reprezentacije posljednjih godina.

"Puno puta se naprave greške koje su nelogične, ali to treba shvatiti kao sastavni dio igre. Piksi jeste dobio žuti karton zbog protesta. Zabranjeno je treneru razgovarati sa četvrtim sudijom na taj način. Protesti su uvijek postojali u fudbalu i uvijek će biti tu neka ljutnja, kao i kod procjene da li je bio penal nad Mitrovićem. Sve su to slobodne procjene koje se dešavaju, i ja mislim da reprezentacija Srbije to zna i shvata, te da u sljedećoj utakmici treba ići hladne glave i znati osnovni cilj, a to je napraviti dobar rezultat protiv Slovenije. Slovenija je naša finalna utakmica na Evropskom prvenstvu. Protiv Slovenije po mom mišljenju treba promijeniti stil igre, ali i tim koji će izaći na teren. To su neke odluke o kojima selektor treba da razmišlja sa stručnim štabom", istakao je čuveni fudbaler Partizana, Reala i drugih klubova.

Predrag Mijatović bio je reprezentativac SR Jugoslavije 2000. godine na Evropskom prvenstvu u Holandiji i Belgiji, posljednjem na kojem je reprezentacija učestvovala prije odlaska u Njemačku. Tada je dio tima i sadašnji selektor Dragan Stojković Piksi, a Mijatović je pokušao iz ugla fudbalera da sagleda situaciju u kojoj se našao Dušan Tadić.

"Pošto sam bio igrač, znam kako može da se osjeća igrač koji je kapiten i lider, da li je najbolji ili ne, to je stvar ukusa. On je izvanredan igrač. Taj neki protest je potpuno normalan, ali ne može se iskazati na takav način. To su neke interne stvari koje selektor i igrač moraju da rasprave ili prije utakmice ili posle utakmice, bez širenja neke negativne energije u javnosti. Na ovim turnirskim takmičenjima su najbitniji sklad i atmosfera. Takva izjava ne samo da može da naljuti stručni štab, već može i da napravi negativnu energiju prema javnosti. To su stvari koje se rješavaju, ali bi trebalo da ostanu interne. Po meni ne bi trebalo to da bude neki veliki problem, s obzirom da znamo koliko je Tadić važan i koliko je uradio za ovu reprezentaciiju i to apsolutno ne znači da Tadić neće biti starter na narednoj utakmici. To treba ostaviti po strani i koncentrisati se na ono što najbitnije, a to je dobra atmosfera i da se napravi dobar rezultat", rekao je Mijatović.

Podsjećamo, reprezentacija Srbije igra protiv Slovenije, a zatim i protiv Danske, u nastavku grupne faze na Evropskom prvenstvu. Ti mečevi odrediće plasman reprezentacije na tabeli u Grupi C, a eventualni prolaz u nokaut fazu takmičenja bio bi uspjeh kakav srpski fudbal četa preko dvije decenije - još od pomenutog Evropskog prvenstva na kojem su igrali Piksi, Mijat, Miha... prenosi "Mondo".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.