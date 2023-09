Mijatović: Tri su razloga zašto su Hrvati uspješniji od nas

Fudbalska reprezentacija Hrvatske u vitrinama ima jedno srebro (2018.) i dvije bronze (1998. i 2022.) sa svjetskih prvenstava što je rezultat o kojima ostale ex YU države i dalje mogu samo da sanjaju.

Nekadašnja reprezentativac Jugoslavije i Crne Gore te bivši napadač madridskog Reala i Partizana slavni Predrag Mijatović kaže da su tri razlog zašto su "vatreni" uspješniji od ostalih.

"Kada pričam s Lukom Modrićem, a i s drugim igračima, vidim da sveć u startu u pogledu nacionalnog odnosa, oni malo ispred nas. Pokušavam da shvatim zašto je to tako i sjetim se moje generacije. Bio sam Jugosloven, pa Srbin i Crnogorac. Mi smo još uvijek imali himnu Hej Slaveni, koju su pjevali oni koji su se osjećali Jugoslovenima, dok neki i nisu, a Hrvati su imali himnu koju su pjevali svi zajedno i držali ruku na grudima... To su sve prednosti koje su imali u odnosu na nas", naveo je Mijatović i dodao:

"Druga stvar, mislim da su Hrvati disciplinovanijii nego mi a možda i poslušniji. Reprezentacija Jugoslavije koja je igrala u Čileu 1987. godine - okosnicu su činili Hrvati. Recimo, Jozić odluči da me zamijeni i ja sam nervozan, pa mu mašem, komentarišem ali kada zamijeni Bobana, Prosinečkog ili Jarnija - oni ne prave nikakav problem. Oni su to normalno prihvatili. Eto, to je ta disciplina koju mi nismo imali".

Kao treći bitan faktor uspješnosti Mijatović ističe talenat.

"U tome smo potpuno egal, po mom mišljenju. I mi smo talentovana nacija. Ovo je područje talenata ne samo u fudbalu nego i u drugim sportovima. Ali od talenta do nekog vrhunskog rezultata mora voditi i disciplina i osjećaj nacionalnog ponosa i pripadnosti", ističe Mijatović za "Magazin Biznis".