Mijatović o nezavisnosti Crne Gore: Podržao sam predsjednika jer mi je prijatelj 30 godina

Madrid je kao i veći deo Španije pod najezdom korona virusa, pa je i Predrag Mijatović zarobljen u karantinu svog doma nakon što je uvedeno vanredno stanje.

Slobodno vrjeme jedan od najvećih fudbalera u istoriji fudbala SR Jugoslavije provodi tako šta da i poneki intervju zainteresovanim medijima, a jedan takav objavljen je u tamošnjem društvenom magazinu "Jot Down" koji izlazi u saradnji sa španskim El Paisom.

Novinari ovog lista iscrpno su razgovarali sa Mijatovićem o mnogim temama, a najzanimljiviji odgovor dobili su na pitanje o nezavisnosti Crne Gore koju je bivši fudbaler Partizana podržao 2006. godine.

Njima je bio čudan potez čovek koji je samo nekoliko godina ranije tokom bombardovanja protestovao ispred američke ambasade u Madridu ogrnut u zastavu SR Jugoslavije. Kaže da je to uradio zbog Mila Đukanovića.

“Podržao sam predsednika Crne Gore, jer je on moj prijatelj. Znamo se 30 godina. Nije bilo moguće da dođe do problema, bio je to referendum. To nisam uradio zbog politike, već zbog prijateljstva. Sada svaka zemlja ima svoj put i to je to” rekao je Mijatović.

Bivši as Reala iz Madrida podvlači i da je ponosan na prijateljstvo sa hrvatskim fudbalerima Šukerom, Bobanom i Prosinečkim koje je posetio 1994. godine kada su gostovali na Mestalji kao novoformirana reprezentacija.

“Bio sam na stadionu, posjetio ih. Sećam se da je u Beogradu bili priče kako sam mogao da pozdravim neprijatelje, ali to bih uradio uvijek. To su moji prijatelji. Nikada nisam ulazio u politiku, samo su me interesovali sport i prijateljstvo. Želeo sam da provedem vrjeme sa kolegama koji su nosili dres Jugoslavije, kao i ja. Bio sam kritikovan, nazivan izdajnikom, ali nije me bilo briga”.

“Zašto sportista mora da sledi strategiju političara? To sam mislio tada, mislim i sada. Moj patriotizam se ogledao u tome da branim boje mog tima na najbolji mogući način i da golovima donosim radost ljudima. Neki sportisti su palili zastave, govorili nešto, ja nikad. Niti ću” istakao je Peđa Mijatović.