Mijatović o postupku Jovića: Ugrožena mu je budućnost u klubu

Predrag Mijatović, čuveni crnogorski fudbaler, bio je gost televizije Prva na kojoj je pričao o aktuelnoj situaciji u Španiji, kao i o slučaju Luke Jovića.

Nekadašnji fudbaler Real Madrida već 20 godina živi u prestonici Španije i kaže za toliko vremena nikada nije bila ovakva situacija.

Korona virus je ozbiljno zahvatio Iberijsko poluostrvo i Mijatović ističe da ne zna šta nosi budućnost i kada bi situacija mogla da se smiri.

Na kraju uključenja u program, Mijatović je upitan za Luku Jovića, koji je došao iz Madrida u Beograd, i umjesto da bude 14 dana u karantinu, on je taj protokol prekršio.

"Ja bih lično voleo da se o Luki Joviću priča o igraču koji je dao puno golova ove sezone u Realu, ali nažalost to nije tako. Vidim da je aktuelna tema njegovog dolaska u Beograd i kršenja pravila što se tiče izolacije. Ne poznajem situaciju da bih mogao više da kažem. Ali ako je napravio to i prekršio izolaciju mislim da je to ozbiljan problem i da će verovatno imati adekvatne konsekvence. Ne znam sada kako će Real Madrid reagovati".

Nekadašnji fudbaler Partizana ističe da treba čuti obje strane, ali i da bi budućnost Jovića mogla da bude ugrožena u Madridu zbog ovakvog postupka.

"Pre nekoliko dana su objavili, ali to je sada u drugom planu. Objavila se vest da je uradio to što je uradio, međutim sada treba čuti obe strane. Ako je prekršio onda će verovatno imati problema, ne samo sada u Real Madridu, već i u budućnosti njegovoj u Real kao klubu".

Jović je u Real Madrid došao ljeta 2019. i u dosadašnjem dijelu sezone nije uspio da se nametne Zinedinu Zidanu.

(B92)