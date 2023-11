Milan Tegeltija: Pobjednički mentalitet svih u klubu vodi ka uspjehu

Nakon četrnaest premijerligaških rundi fudbaleri Borca vode prvenstvenu trku, a bez poraza su već trinaest utakmica.

Diče se “crveno plavi” najboljim napadom i odbranom lige, pa u Platonovoj ulici razloga za zadovoljstvo ima napretek. Milan Tegeltija, predsjednik FK Borac kaže da dosadašnji dio sezone protiče po planu, te da još uvijek ima prostora za napredak.

“Veoma sam zadovoljan zbog ostvarenih rezultata u dosadašnjem dijelu sezone. Prvi smo na tabeli sa šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirane. Imamo najbolji napad i odbranu lige, te najbolju gol razliku (29:10), a čak četrnaest naših igrača se upisalo u listu strijelaca što dovoljno govori o širini i kvalitetu igračkog kadra koji imamo u svojim redovima. Ipak, moram da naglasim da ova ekipa nije još ni blizu svog maksimuma. Momci su na okupu tek nekoliko mjeseci, a uvjeren sam da će, kako sezona bude odmicala, igrati sve bolje i bolje. Mišljenja sam da najviše prostora za napredak imamo u napadačkoj fazi igre. Stvaramo pregršt šansi, ali uvjeren sam da će realizacija biti još bolja. Ipak, mi već sada imamo najubojitiji napad Premijer lige, te smo postigli najviše, a primili najmanje golova. Sve linije tima su nam odlične. Ono što me posebno raduje je pobjednički mentalitet unutar ekipe. U svakoj utakmici idemo na pobjedu bez obzira da li igramo kod kuće ili u gostima” , kaže Milan Tegeltija.

U minulom periodu fudbaleri Borca su bili na najtežim ispitima u dosadašnjem dijelu sezone. Za dvadesetak dana odigrali smo čak pet derbi utakmica sa direktnim konkurentima za trofej, a iz svih pet su izašli neporaženi, te su sačuvali lidersku poziciju na tabeli uoči nove prvenstvene pauze.

“Ja sam na početku sezone otvoreno rekao da je naš cilj da FK Borac dominira ligom i da bude konkurentan na evropskoj sceni. To znači da želimo prvo mjesto, a dosadašnji rezultati pokazuju da to nije bila neka neosnovana ambicija nego smo jasno znali šta želimo, a shodno ciljevima smo napravili ekipu. Idemo u dobrom pravcu. Osvajanje trofeja je nešto što očekujemo i čemu težimo, a kako prvenstvo odmiče sve smo bilži tom cilju. Naravno, pred nama je još posla i čeka nas težak put, ali mi u svaku utakmicu ulazimo kao da igramo finale Lige šampiona i nije nam bitno ko nam je protivnik. To je jedini recept koji nam može donijeti rezultat u Premijer ligi u kojoj sve ekipe imaju dovoljno kvaliteta u svojim redovima i svako može da bude kažnjen ukoliko se opusti. Zato je od izuzetne važnosti da naš fokus, koncentracija i voljni momenat u svakoj utakmici budu na najvišem mogućem nivou” kaže Tegeltija.

Minulo ljeto bilo je veoma “prometno” u Platonovoj ulici. Igrački kadar je rekonstruisan i promijenjena je kompletna “krvna slika” ekipe koja je dobila pobjednički DNK. Za sve što je ostvareno na terenu trebalo je vremena. Ekipa je rasla iz treninga u trening, a potom i svakom novom utakmicom.

“Ekipa je “kliknula” nakon određenog vremena adapatacije koje je uvijek potrebno kada vam u klub stigne toliki broj novih igrača. Svi igrači su sada posvećeni istom cilju, a ekipu krasi veliko zajedništvo na i van terena” kaže Tegeltija.

Osvrnuo se i na dio planova u narednom periodu koji za cilj imaju dodatnu promociju FK Borac u Banjaluci.

„Uskoro će početi sa radom i prvi klupski šop u Banjaluci u samom centru grada. Plan je da otvorimo i jedan na samom stadionu. Imali smo malih problema sa lokacijom u centru Banjaluke, ali to je maltene privedeno kraju i svi Borčevci uskoro će moći da nabave klupske rekvizite u zvaničnom šopu FK Borac. Planiramo da uvedemo i online prodaju rekvizita, ali i ulaznica za utakmice, te da pokrenemo podkast koji će se baviti brojnim temama vezanim za FK Borac” za kraj će Tegeltija.

