Milan doveo sjajnog Nigerijca

Nigerijski fudbaler Samjuel Čukvueze novi je igrač Milana, potvrdio je italijanski klub.

Dosadašnji fudbaler Viljareala potpisao je petogodišnji ugovor sa Milanom, a španski klub će na ime obeštećenja dobiti 28 miliona evra plus bonuse.

"Milan sa zadovoljstvom objavljuje da je potpisao ugovor sa Samjuelom Čukvuezeom iz Viljareala. Nigerijski napadač je potpisao ugovor do 30. juna 2028", naveo je Milan u saopštenju.

On je prošle sezone u dresu Viljareala na 50 utakmica upisao 13 golova i 11 asistencija.

Za reprezentaciju Nigerije odigrao je 28 utakmica i postigao četiri gola.

