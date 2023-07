Milan zvanično ima novu "desetku" (VIDEO)

Fudbalski klub Milan iz Milana potvrdio je danas da je Rafael Leao novi vlasnik broja 10.

Legendarni broj do sada je pripadao Brahimu Dijazu koji se vratio u Real Madrid po isteku pozajmice.

Prije njega, "desetku" su nosili Hakan Čalhanoglu, Keisuke Honda, Kevin-Prins Boateng, Klarens Sedorf, Rui Košta, Zvonimir Boban, Roberto Bađo, Đanluiđi Lentini, Paolo Di Kanio, Demetrio Albertini, Brajan Laudrup, kao i legenda sa naših prostora - Dejan Savićević.

U prevodu, težina "desetke" nosi posebno breme, a nakon potpisa novog ugovora, Leao je kao najbolji igrač "Rosonera" zaslužio ovaj broj.

Official: Leao will wear the no. 10 shirt with Milan next season https://t.co/kuMPvKIESX pic.twitter.com/wZE8PgNK2j