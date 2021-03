Milanović: Mamić sam pao, sam se ubio

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je Zdravko Mamić, nekad prvi čovjek FK Dinamo, mnogo napravio za hrvatski fudbal, ali da je pogriješio kada državi nije htio da plati porez.

"Kao menadžer je imao veličanstvene uspjehe. Bizarno je, Bože zvučim kao (Andrej) Plenković, a on ni ne zna šta to znači… Dinamo ne potražuje taj novac… Istina je takođe na pravdi Boga, da nema Mamića da ne bi pričali o tome... Sam pao, sam se ubio", rekao je Milanović.

Upitan da komentariše Mamićeve optužbe iznijete na račun nekih sudija Županijskog suda u Osijeku i predsjednika Vrhovnog suda Ðure Seše, Milanović kaže da se sada vidi šta se tu događalo.

"Netko za to treba da odgovara. To ulazi u domen krivičnih dijela protiv pravosuđa. To bingeamo, (učestalo) gledamo kao na Netflixu dok nam oči ne ispadnu. Ovo je HDZ-ovo sudstvo, ali što je tu radio Seša? Gdje je on bio? A bio je i predsjednik Općinskog suda”, rekao je Milanović.

Uvjeren je da se u pravosuđu krade.

"Krade se. Pogledajte malo imovinske kartice članova uprava državnih firmi. Iz zabitih su varošica, odakle im ta imovina? To neću nazvati hobotnicom. Hobotnica je delikates, ovo je opakija neman", naveo je Milanović.