Miličić "poludio" zbog Zvezde: Ljudi iz UEFA kretenčine klasične

Darko Miličić, bivši srpski košarkaš poznat je kao veliki navijač Crvene zvezde.

Miličić, koji je 2003. godine izabran na NBA draftu ispred velikana kao što su Karmelo Entoni, Kris Boš ili Dvajn Vejd, ogorčen je činjenicom da je UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv beogradskog kluba.

UEFA optužuje "Delije", navijače Crvene zvezde, za rasističko skandiranje.

"Kako je to sada moguće? Što se dogodilo? To mora biti zbog Kosova i to je sramota! Pa ljudi iz UEFA i ne znaju gdje je i šta je Kosovo, ali znaju dijeliti neku lažnu pravdu", rekao je Miličić za Maxbetsport.

"'Delije' nisu rasisti, nikoga ne mrzimo. Ovdje mrze samo ljudi iz UEFA. Kretenčine klasične. Mogu nas kažnjavati koliko hoće, ali uvijek će ostati istina da je Kosovo srce Srbije", dodao je Miličić koji je prošle sezone vodio navijanje "Delija" na utakmici protiv Arsenala u Londonu.