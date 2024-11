Milinković-Savić primio gol o kojem bruji Italija (VIDEO)

Torino je poražen na gostovanju u prijestonici Italije u 10. kolu Serije A rezultatom 1:0, a jedini gol na utakmici postigao je Paulo Dibala u 20. minutu.

Argentinac se odlično snašao, ali mora se napomenuti da mu je gol praktično poklonjen.

Torino je napravio seriju grešaka i loših poteza.

Roma je igrala visoki presing na odbranu rivala, a u takvoj situacijiu Milinković-Savić je napustio gol kako bi postao opcija za povratno dodavanja nakon kojeg bi on otklonio potencijalnu opasnost.

Međutim, sve je pošlo po zlu.

Vanja je dobio loš povratni pas od Karloa Linetija, ali onda ni on nije najbolje reagovao. Ukoparo se pred Dibalu koji ga je lako obišao i zatim poslao loptu ka golu.

Imao je Torinu još jednu šansu da izbjegne da primi gol, ali je Adam Mesina loše reagovao.

A mistake from the defence gifted a chance to Paulo Dybala who keeps his cool and rolls the ball into the net from close range!! Video Courtesy - Serie A#SerieA #ASRoma #PauloDybala pic.twitter.com/gGdaF468Yv