Milinković 'pocijepao' UO Borca

Status trenera Zorana Milinkovića, koji i pored loših rezultata i dalje vodi FK Borac, natjerao je Vedrana Pušića, Damira Pušića, Svetozara Petkovića i Darka Milunovića da napuste Upravni odbor kluba, saznaju "Nezavisne".

Posljednji poraz Banjalučana od Željezničara (0:1) u 15. kolu BHT Premijer lige BiH ponovo je uzburkao strasti na Gradskom stadionu. Očekivalo se da će iz Platonove da ode trener, ali to se nije desilo, već su sasvim neočekivano otišli pojedini članovi Upravnog odbora.

Ceh lošim rezultatima platio je Oliver Jandrić, sportski direktor kluba, a kompletan sportski sektor povjeren je Igoru Jankoviću, dosadašnjem šefu omladinske škole.

Već duže vrijeme se raspravlja o statusu Milinkovića čiju ostavku traže i navijači, ali deset bodova iz devet kola i ispadanje iz Kupa BiH dovoljno je da srbijanski stručnjak i dalje sjedi na klupi Borca. Uz to treba dodati da su "crveno-plavi" u pomenutih devet kola bh. elite postigli samo četiri pogotka. Navodno prepreku za otkaz treneru predstavlja klauzula koja mu garantuje pozamašnu svotu novca.

"Htio sam i ranije da odem, ali sam dobio uvjerenje da će trener podnijeti ostavku u slučaju neuspjeha protiv Željezničara. Kao što vidite, to se nije desilo. Moje mišljenje je da je sam trebalo da kaže da su rezultati sramota i barem da nam ponudi ostavku, ali to se, naravno, nije desilo", rekao je Vedran Pušić.

On je istakao da je to samo jedan od razloga za odlazak iz Upravnog odbora. Kao druge je naveo to što nije ispunio svoja obećanja prema široj javnosti, a tu je kazao da prije svega misli na TV prava.

Njegov odlazak sigurno će biti veliki udarac za klub, koji je pod njegovom dirigentskom palicom marketing ove sezone digao na zavidan nivo. Kao i svi članovi UO, i on je imao obavezu da ulaže svoj novac i, kako saznajemo, u klub je unio 136.000 KM. Osim toga, kao neko zadužen za marketing i finansije sklopio je finansijske ugovore vrijedne oko 400.000 KM. Nešto ranije klub je napustio Milunović, kojeg mnogi vide kao idejnog tvorca petogodišnjeg plana oporavka kluba "evropski Borac", koji je za nekoliko sezona trebalo da bude krunisan titulom prvaka BiH. Milunović je, kako saznajemo, klub takođe napustio zbog Milinkovića, ali potvrdu nismo mogli da dobijemo jer se bivši član UO iz Platonove ulice juče nije javljao na pozive.

"Nezavisne" su u posjedu njegove pismene ostavke u kojoj je naveo nekoliko stvari kojima je zadovoljan, kao i one za kojima žali. Prije svega je apostrofirao povratak publike, izgradnju pomoćnih terena, VIP lože..., kao pozitivne stvari, dok najviše žali zbog toga što kreditom nisu riješena sva dugovanja prema povjeriocima među kojima je i onaj prema Školi fudbala "Džaja".

U Upravnom odboru kluba ostali su predsjednik Branko Kovačević, te Vico Zeljković, Mario Keserović i Viktor Latinović. Kako saznajemo, blizu odlaska je i Keserović.

Treba istaći da su navijači Borca, popularni "Lešinari", u porazu od Željezničara proslavili 30 godina postojanja navijačke grupe. Gradski stadion je bio ispunjen skoro do posljednjeg mjesta, ali bez obzira na veliku podršku, "crveno-plavi" su doživjeli sedmi poraz u 15 kola.

BHT Premijer liga BiH

1. Široki Brijeg 15 11 1 3 28:9 34

2. Željezničar 15 10 2 3 22:8 32

3. Zrinjski 15 10 1 4 25:13 31

4. Sarajevo 15 9 2 4 34:14 29

5. Krupa 15 7 5 3 20:14 26

6. Mladost DK 15 6 4 5 23:22 22

7. Borac 15 6 2 7 10:12 20

8. Radnik 15 6 2 7 14:21 20

9. Sloboda 15 3 4 8 12:19 13

10. GOŠK 15 4 1 10 11:22 13

11. Čelik 15 3 1 11 12:37 10

12. Vitez 15 1 3 11 8:28 6

Rezultati 15. kola: Borac - Željezničar 0:1, Široki Brijeg - GOŠK 3:0, Sarajevo - Mladost DK 4:2, Krupa - Zrinjski 1:0, Radnik - Čelik 3:1, Sloboda - Vitez 4:0. Parovi 16. kola: 25. i 26. novembar: Čelik - Krupa, Mladost DK - Široki Brijeg, Zrinjski - Sloboda, GOŠK - Radnik, Vitez - Borac, Željezničar - Sarajevo.