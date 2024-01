Militao u Realu do 2028.

Našao je Real Madrid način da zasjeni sramotu nastalu minlog vikenda, kad je po svemu nezasluženo, savladao Almeriju. Dva dana je bio izložen kritikama povodom pljačke, a onda je riješio da obraduje javnost tako što je saopštio da je Eder Militao produžio ugovor.

Tek da pokaže koliko je veliki klub, uprkos povremenim manjkavostima, jer Brazilac odavno nije na terenu, usljed teške povrede koljena, pa je ovo način da višestruki prvak Evrope demonstrira vjeru u njega. Militau je prethodna saradnja bila oročena do juna 2025, a po slovu novog ugovora će ostati na stadionu ‘’Santjago Bernabeu“ do leta 2028.

To je još jedan pokazatelj da je predsjednik Florentino Peres formirao tim budućnosti, jer do pomenuto 2028. ugovore imaju Oreljan Čuameni i Rodrigo, godinu dana duže papirima su ‘’vezani“ Federiko Valverde, Džud Belingem, Eduardo Kamavinga i mladi Arda Guler, dok do 2027. Real računa na Vinisijusa Žuniora, Braima Dijasa, Frana Garsiju i Danija Sebaljosa.

Dodajte tome da su do 2026. pod ugovorom Tibo Kurtoa, David Alaba i Antonio Ridiger i postaće jasno da je madridski gigant maltene obezbijedio gro kadra za naredne godine, mada će svakako biti i dopunske selekcije.

Bitno je istaći da je Real produžio ugovor Militau u situaciji kad se njegov povratak na teren očekuje. Samo na premijeri šampionata, protiv Atletik Bilbaa, Brazilac je počeo utakmicu, odigrao 50 minuta, prije nego što se povrijedio. Stradao mu je prednji ukršteni ligament koljena i trebalo bi opet da zaigra polovinom marta. Lako može da se desi da dotad Real ozvaniči nastavak saradnje i sa nekim od fudbalera kojima na ljetu ističu ugovori, kao što su Luka Modrić, Toni Kros ili Lukas Vaskes.

Eder Militao je jula 2019. stigao u Madrid iz Porta za 50.000.000 evra, odigrao je 141 utakmicu i učestvovao u osvajanju osam trofeja.

