Milivojević ponovo igra za Srbiju

Kapiten Kristal Palasa Luka Milivojević vratiće se u fudbalsku reprezentaciju Srbije za septembarske duele protiv Portugalije i Luksemburga u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

To je epilog razgovora novog sportskog direktora Vladimira Matijaševića i selektora Ljubiše Tumbakovića sa Milivojevićem tokom posjete igračima koji nastupaju u Premijer ligi.

Iako na sajtu FSS nigdje ne piše decidirano da se Luka vratio među "Orlove", sve je jasno zbog rečenice da su Tumbaković i Matijašević posjetili, kako se ističe, reprezentativce Milivojevića i Aleksandra Mitrovića u Londonu.

"Razgovarali smo o predstojećem okupljanju koje nas očekuje u septembru, selektor Tumbaković je izneo svoje planove i očekivanja, stavili smo "ad akta" neke stvari i idemo dalje, tako da se nadam, da će svi biti na okupu", izjavio je Matijašević, a prenosi sajt FSS.

On je dodao da je Milivojević bio veoma raspoložen tokom razgovora.

"Nismo se vraćali na neke teme, selektor Tumbaković je insistirao da gledamo u budućnost, da napravimo zajedno dobru atmosferu", naveo je on i izrazio nadu da će javnost i publika podržati nacionalni tim. Nadam se da će povratak igrača uticati pozitivno i da će publika doći da podrži reprezentaciju, što je normalno, jer uvek kada smo imali rezultat to je bilo i zbog toga što smo imali publiku uz nas", zaključio je on.

Milivojević nije igrao za "Orlove" poslije Mundijala u Rusiji prošle godine, kada je kritikovao taktiku bivšeg selektora Mladena Krstajića, koji je 27-godišnjeg vezistu optužio za puč u reprezentaciji.